به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب یکشنبه در انجام ماموریت پلیسی در میامی اظهار داشت: در پی وقوع سرقت گوشواره یک کودک در یکی از روستاهای شهرستان میامی موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی ادامه داد: تحقیقات پلیسی برای شناسایی عامل یا عاملان این اتفاق به سرعت انجام و رد پای سارق در مدت زمان کوتاه مشخص شد.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه مأموران پاسگاه انتظامی نردین با انجام اقدامات پلیسی، موفق به دستگیری متهم شدند، یادآور شد: متهم ۳۵ ساله را که دارای سابقه کیفری بود.

موسوی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب سرقت خاطر نشان کرد: در ادامه تحقیقات، مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی انگیزه متهم از سرقت را تأمین هزینه خرید مواد مخدر صنعتی عنوان کرد و افزود: پرونده متهمان پس از تکمیل برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شده است.