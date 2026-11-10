به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های موسیقایی «عبور از مه» با هنرمندی جواد سوخته دل در قالب تک نوازی سنتور و «میرجلال» با هنرمندی میرحامد ثریا در قالب ارائه ای از موسیقی نواحی مازندران آثاری هستند که طی روزهای گذشته در دسترس مخاطبان قرار گرفته اند.

«میرجلال» با خوانندگی و تنظیم میرحامد ثریا به تازگی منتشر شده است. «بازگشت به اصل»، «شمس تبریز»، «کوکی»، «الموت»، «لاله صحرا»، «پرواز میرجلال» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند، ضمن اینکه کاون کریمی نوازنده سنتور، کورش دانایی نوازنده بم تار، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، ویولن، میرحامد ثریا نوازنده دف، تامبورای ترکی، ، میرجلال ثریا نوازنده نی، صابر غلامی نوازنده سنتور، یاسر نوازنده گرجی نوازنده لَلِه وا، عادل اصغرزاده نوازنده کنترباس، کورش کشاورز نوازنده ویولنسل، ماهور زمانه پور نوازنده دوتبله و پرکاشن، چراغعلی روسلی نوروزی خواننده برخی دیگری از اعضای گروه اجرایی را تشکیل می دهند.

حامد ثریا در توضیح این آلبوم نوشته است:

«استاد جلال ثریا از چهره های برجسته و تاثیرگذار موسیقی نواحی و سنتی ایران بود؛ هنرمندی که موسیقی را نه تنها به عنوان یک هنر، بلکه به عنوان بخشی از هویت، فرهنگ و حافظه نسل ها می شناخت. او از نسلی بود که موسیقی را نه تنها سینه به سینه بلکه با پیگیری و جستجوی دانش، علم موسیقی را نیز چاشنی هنری خویش کرد و با عشق و تعهد به نسل پس از خود منتقل نمود.

در نگاه او ساز و نغمه تنها وسیله و ابزاری برای بیان احساس و تکلیف موسیقایی نبودند، بلکه زبان روح، روایت گر زندکی و پلی میان گذشته و امروز بودند. در تاثیر نوازندگی و آوازه هنری وی همین بس که استادانی چون شهرام ناظری، محمد موسوی، محمدعلی کیانی نژاد، حسام الدین سراج و مسعود حبیبی به شیوه پرصلابت و مخصوص نوازندگی او تاکید کرده اند.

جلال ثریا در مسیر هنری خود، با تکیه بر ریشه های موسیقی ایرانی و شناخت عمیق از مقام ها، نغمه ها و شیوه های اجرایی موسیقی منطقه تلاش کرد اصالت این میراث را حفظ کند، میراثی که بخش مهمی از آن در دل فرهنگ شفاهی و زندگی کردم شکل گرفته و نسل به نسل منتقل شده است.

این آلبوم ادای احترامی است به نام زندگی و میراث هنری او؛ روایتی موسیقایی از پیوند میان افسانه هاف تجربه ها، خاطره ها و ریشه و زمان، نغمه هایی که در این مجموعه گرد آمده اند، تنها بازخوانی یک گذشته نیستند، بلکه تلاشی برای زنده نگه داشتن روح موسیقایی، سنت، فرهنگ و شیوه های زندگی ارگانیکی است که امروز با احساس نیازی خارج از وصف برای همه، در حال فراموشی و از بین رفتن است آن میراث گرانبهایی است که از نسل های پیشین به دست ما رسیده است.»

همچنین آلبوم «عبور از مه» با هنرمندی جواد سوخته دل اثری در قالب تک نوازی سنتور است که با چهار قطعه موسیقایی به نام های «سردرگم و غمگین»، «بی قرار»، «هدیه»، «عصیان» پیش روی شنوندگان موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته است.

جواد سوخته دل در توضیح این آلبوم نوشته است:

«ایده این آلبوم در سال های نوجوانی شکل گرفت. حدود بیست سالگی و در اتاقم با تجهیزات ابتدایی ضبط شد. البته همواره قصد داشتم با کیفیت بهتر و نگاهی دوباره آن را بسازم اما به خاطر احترام به عواطف و تفکری که در آن سال ها داشتم و دوست داشتن این موسیقی که از آن سال ها برایم به یادگار مانده، تصمیم بر این شد که همان فایل های گذشته را با شما به اشتراک بگذارم.

عبور از مه، سیر تحول احساسات آدمی است که از سردرگم بودن بی قرار می شود سپس با مهربانی از یک دوست هدیه می گیرد و در مقابل این غم عصیان می کند.»