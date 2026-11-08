به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «شریفانه» با هنرمندی بهنام خدارحمی و آلبوم «دردنوشان» با هنرمندانی نوید نوبخت و میرامیر میری آثاری هستند که طی روزهای گذشته در قالب ۲ پروژه مجزای موسیقی در دسترس مخاطبان و شنوندگان آثار موسیقایی در حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی قرار گرفته اند.

«شریفانه»، «دل تار»، «سور»، «راپسودی بزن تار»، «پیغام دوست»، «زخمه»، «دوئیت رقص مرگ»، «دریافت»، «کالون» قطعات بی کلامی هستند که در آلبوم «شریفانه» بهنام خدارحمی گنجانده شده اند.

بهنام خدارحمی آهنگساز و تنظیم کننده، امیر احدی تک نواز تار، کوشا صرافی مهر، امیر فیروزبخت، همایون رحیمیان، علی جعفری، سهراب برهمندی نوازندگان ویولن، پیام طونی نوازنده ویولا، کریم قربانی و داود منادی نوازندگان ویولنسل، سامان احتشامی و بهنام خدارحمی نوازندگان پیانو، پریسا احدی نوازنده سنتور و فضل الله خدارحمی نوازنده عود گروه اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می‌دهند.

«دُردنوشان» هم عنوان دیگر پروژه موسیقایی به آهنگسازی میرامیر میری و خوانندگی عرفان نوبخت است که طی روزهای اخیر با تهیه کنندگی عمار تفتی بازیگر تلویزیون و تئاتر در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. پروژه ای که به نظر می آید در ادامه پروژه نمایشی - موسیقایی به همین نام باشد که شهریور سال ۱۴۰۲ به کارگردانی عمار تفتی در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه رفته بود.

«ای دوست»، «هوشیار»، «در پی مقصود»، «دلارام»، «بازم آتش»، «دیداریار» نیز آثاری هستند که در قالب قطعات مجزا در این آلبوم گنجانده شده اند.