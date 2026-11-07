به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، مراسم رونمایی از آلبوم موسیقی «دَم» به آهنگسازی مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی و تهیه‌کنندگی رضا فتح‌اللهی‌پور و مریم شریف‌زاده، عصر جمعه ۱۵ آبان‌ ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان حوزه موسیقی و سینما و اهالی رسانه در مجموعه راوی برگزار شد.

در این مراسم، سازندگان و عوامل آلبوم درباره روند شکل‌گیری این مجموعه، ویژگی‌های موسیقایی و تجربه همکاری مشترک خود سخن گفتند.

آلبوم «دَم» شامل ۱۱ قطعه باکلام و بی‌کلام است که فرآیند تولید آن از سال ۱۳۹۲ آغاز شد و پس از بازنگری‌ها و تغییرات متعدد، در سال ۱۴۰۵ به مرحله انتشار رسید. این مجموعه حاصل همکاری مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی در آهنگسازی و تنظیم است و چهار خواننده و جمعی از نوازندگان سازهای ایرانی، کلاسیک و الکترونیک در تولید آن مشارکت داشته‌اند.

حامی حقیقی در این مراسم با اشاره به زمان طولانی تولید آلبوم، بازنگری و تغییرات مستمر را از عوامل موثر در شکل‌گیری ساختار نهایی آن دانست و گفت: در طول این ۱۲ سال، بخش‌هایی از قطعات حذف یا تغییر کرده و اثر متناسب با تجربه‌ها و شرایط مختلف سازندگان بارها مورد بازنگری قرار گرفته است. هم زمان با تغییر تجربه‌های زیسته و اجتماعی، مسیر آلبوم نیز دستخوش تغییر می‌شد.

وی همچنین درباره تجربه آهنگسازی مشترک با مریم شریف‌زاده توضیح داد: تعامل و گفتگوی مستمر میان ما، با وجود تفاوت سلیقه‌ها و دیدگاه‌ها، امکان رسیدن به یک نگاه مشترک را فراهم کرد. حقیقی با تاکید بر تلاش برای خلق اثری با مولفه‌های متمایز، حفظ رنگ و بوی اقلیمی در کنار بهره‌گیری از عناصر موسیقی معاصر را از اهداف این پروژه عنوان کرد.

به گفته او، سازندگان در عین توجه به ویژگی‌های موسیقایی اثر، تلاش کرده‌اند از پیچیدگی‌های غیرضروری فاصله بگیرند تا مخاطبان با پیشینه‌های مختلف موسیقایی نیز امکان ارتباط با آن را داشته باشند.

مریم شریف‌زاده نیز درباره آلبوم «دَم» گفت: در این موسیقی، برای نخستین بار به شکلی جدی با امکان هم‌نشینی چند جهان صوتی مواجه شدم؛ موسیقی کلاسیک، موسیقی دستگاهی و سنتی ایران و عناصر الکترونیک. چیزی که برایم جذاب بود، صرفاً کنار هم قرار دادن این صداها نبود؛ مسئله این بود که آیا می‌توان از دل این تفاوت‌ها به یک زبان تازه رسید؟ آیا می‌توان بدون آنکه هویت هیچ‌کدام از این جهان‌ها از بین برود، میان آنها رابطه‌ای زنده و ارگانیک ایجاد کرد؟ این پرسش به‌تدریج به دغدغه اصلی من تبدیل شد و تصمیم گرفتم آن تجربه را در قالب یک آلبوم کامل ادامه دهم.

وی ادامه داد: در این ۱۲ سال، هم ما تغییر کردیم، هم نگاه‌مان به موسیقی، هم جهان پیرامون‌مان. گاهی فاصله میان شکل‌گیری یک ایده و تحقق آن، خودش به بخشی از هویت اثر تبدیل می‌شود. برای من یکی از لذت‌های آهنگسازی، مواجهه با شخصیت مستقل نوازندگان است. گاهی شما چیزی را روی کاغذ می‌نویسید، اما وقتی آن موسیقی از جهان ذهنی یک نوازنده عبور می‌کند، کیفیتی پیدا می‌کند که دیگر صرفاً متعلق به نت‌های نوشته‌شده نیست.

در ادامه مراسم، رضا فتح‌اللهی‌پور، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار آلبوم که با فعالیت‌های خود در سینما و تئاتر شناخته می‌شود، با اشاره به فرآیند ۱۲ ساله تولید این مجموعه، این زمان طولانی را یکی از عوامل دشواری و پیچیدگی مسیر تولید دانست و همکاری با سازندگان آلبوم را برای خود افتخارآمیز توصیف کرد.

فتح‌اللهی‌پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره دلیل حضورش در این پروژه موسیقایی گفت: دلیل حضور من در اینجا، پیوند موسیقی و سینماست؛ چرا که این دو هنر با یکدیگر درآمیخته‌اند.

وی با تاکید بر جایگاه موسیقی به عنوان یکی از ارکان اصلی سینما، با اشاره به آثار کریستوفر نولان و همکاری‌های او با هانس زیمر، به نقش موسیقی در شکل‌گیری فضای روایی، ایجاد تعلیق و انتقال مفاهیم در آثار سینمایی پرداخت.

این تهیه‌کننده همچنین مسئولیت اجتماعی هنرمندان را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت حمایت فعالان حوزه فرهنگ و هنر از جریان‌های خلاقانه در رشته‌های مختلف هنری تاکید کرد.

علی بوستان، مدیر هنری و طراح گرافیک آلبوم نیز درباره شکل‌گیری هویت بصری این مجموعه توضیح داد که ایده طراحی جلد از تصویری که حدود ۱۰ سال پیش در ارتفاعات کلاردشت ثبت کرده و حرکت ابرها به داخل دره را نشان می‌دهد، گرفته شده است.

وی تلاش برای ایجاد این پیوند میان جغرافیای قومی و شکل‌گیری اثر و هویت بصری آلبوم را از مبانی این طراحی عنوان کرد.

بوستان که در بعضی از قطعات آلبوم سه‌تار و شورانگیز نواخته است، به نقش مؤثر نوازندگان و خوانندگان با امضاء شخصی‌شان در شکل‌گیری، تغییرات، بازنگری‌ها و مسیر تکامل قطعات برای آهنگسازان قطعات اشاره کرد.

حمیدرضا دیبازر آهنگساز و مدرس موسیقی، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت صبر، استمرار و پیوستگی در خلق آثار هنری، فرآیند تولید آلبوم «دَم» را قابل توجه دانست.

وی با تاکید بر ماهیت شنیداری موسیقی، نسبت به غلبه جنبه‌های بصری و نمایشی بر تجربه شنیدن آثار در برخی اجراهای امروزی انتقاد کرد و بر ضرورت توجه به اندیشه در مراحل تولید، اجرا، ضبط و دریافت موسیقی تاکید داشت.

دیبازر همچنین آهنگسازی را فرآیندی گروهی دانست که نوازندگان و دیگر عوامل اجرایی در شکل‌گیری نتیجه نهایی آن نقش دارند.



وارطان ساهاکیان، مینا افتاده و فرهاد توحیدی نیز درباره قطعات این آلبوم، اهمیت تولید این اثر و جایگاه آهنگسازان و نوازندگان آن صحبت کردند.

آلبوم «دَم» در ۱۱ قطعه با عنوان‌های «روزن دور»، «آو»، «دمیر»، «ساران»، «عبور بیرنگ»، «دَم»، «آشوبستان»، «آنوزاد»، «خروش»، «عدم‌گاه» و «ایوان امان» تولید شده است. ضمن اینکه در بخش آواز این مجموعه سودابه امانی، مصطفی محمودی، هادی فیض‌آبادی و مریم شریف‌زاده حضور دارند و هنرمندانی همچون حامد ابراهیمی، علی بوستان، هوشمند عبادی، آزاد میرزاپور، سعید ابراهیمی، ابراهیم یساول‌زاده، امیررضا فلاح، علی جعفری پویان، سهراب برهمندی، مهرداد عالمی و مونا ربیعیان در بخش نوازندگی با این پروژه همکاری کرده‌اند.

تهیه‌کنندگی و سرمایه‌گذاری آلبوم را رضا فتح‌اللهی‌پور و مریم شریف‌زاده برعهده داشته‌اند و مدیریت هنری و طراحی گرافیک آن توسط علی بوستان انجام شده است؛ حامی حقیقی نیز علاوه بر آهنگسازی و تنظیم، مدیریت صدابرداری، میکس و مسترینگ اثر را انجام داده است.

نیما جوان مدیر نشر و پخش جوان، مریم شریف‌زاده و حامی حقیقی آهنگسازان آلبوم، علی بوستان مدیر هنری و رضا فتح‌اللهی‌پور، تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار اثر میزبانان این مراسم و وارطان ساهاکیان، مینا افتاده، حمیدرضا دیبازر، شریف لطفی، کوروش متین، آرش بادپا، داریوش تقی‌پور، امیر پورخلجی، بصیر فقیه‌نصیری، نازلی بخشایش، علی جعفری‌پویان، هادی فیض‌آبادی، مصطفی محمودی، داریوش صالح‌پور، آزاده امیری، ستاره احمدی، هوشمند عبادی، فرزان فلکدهی، شهرزاد جعفری، عماد عامری، کیانوش روحی، علیرضا کلیایی، مهران پدرام، رضا مرتضوی، علیرضا چهره قانی، علیرضا گیلوری، بهنود یخچالی، نگار اسکندرفر، مریم پیوند حیدری، امیرابراهیم جلالیان، فرهاد توحیدی، روح‌الله حجازی، پوریا پورسرخ، علی بهراد، مهدی فردقادری، نیک یوسفی از جمله حاضران در این مراسم بودند.