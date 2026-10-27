به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری شامگاه امشب (سه‌شنبه) در مراسم رونمایی از طرح ملی بانک زمان به عنوان نخستین الگوی اقتصاد اجتماعی و همیاری محله‌محور که در مسجد صفا محله نظام آباد برگزار شداعلام کرد: تقویت محله‌ها از سیاست‌هایی است که رهبر شهید طی چند دهه بر آن تاکید داشتند. دکتر پزشکیان رئیس جمهور نیز از ابتدای فعالیت دولت، سیاست محله‌محوری را اعلام کرده است.

وی با اشاره به جایگاه محله در زندگی اجتماعی مردم افزود: در سنت جامعه ما، پس از خانواده، محله کانونی برای حمایت متقابل، انتقال فرهنگ و انجام کارکردهای گوناگون بود؛ اما با گسترش شهرنشینی، بسیاری از محله‌ها تضعیف شدند و ارتباط میان ساکنان کاهش یافت. امروز کمتر می‌توان محله‌ای را مانند نظام‌آباد دید که همچنان از رونق و پیوندهای محلی برخوردار باشد.

میدری با بیان اینکه بازسازی ارتباطات محلی در مدرسه و مسجد کاری دشوار است، اظهار کرد: فرهنگ و پیوندهایی که در گذشته میان مردم وجود داشت، تا حدی از میان رفته است. باید دید چگونه می‌توان این کانون اجتماعی را دوباره تقویت کرد؛ چراکه محله نیرومند به تقویت خانواده و حکومت کمک می‌کند، رفتارهای نابهنجار و آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و زمینه یادگیری مهارت و همکاری میان مردم را فراهم می‌آورد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش مردم در ایستادگی کشور در برابر حمله دشمن گفت: پیروزی و مقاومت کشور فقط حاصل توان فرماندهان و اقدامات نظامی نبود؛ ایستادگی مردم در محله‌ها و میدان‌ها نیز در ناامید کردن دشمن نقش داشت.

وی خاطر نشان کرد: هدف دشمن این بود که مردم خسته شوند و سپس با روش‌های دیگر، از جمله آنچه در دی‌ماه سال گذشته شاهد بودیم، کشور را به هرج‌ومرج بکشاند.

میدری مسجد و مدرسه را هم هدف و هم ابزار تحقق محله‌محوری دانست و ادامه داد: هدف ما فقط استفاده از یک پلتفرم یا اینترنت برای مبادله خدمات نیست. این طرح زمانی ریشه‌دار می‌شود که مردم در مسجد و مدرسه گرد هم بیایند و ارتباط اجتماعی شکل بگیرد.

به گفته وزیر بانک زمان محله یا بانک زمان مهارتی بستری است تا مردم مهارت‌ها و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند.

میدری یادآورشد: برخی خدمات در برابر دریافت پول انجام می‌شود، برخی افراد نیز از روی خیرخواهی و برای رضای خدا به دیگران کمک می‌کنند و در مواردی هم افراد خدمتی ارائه می‌دهند با این امید که در آینده، شخص دیگری به آنها یاری برساند. این نوع تعاون برای گسترش و تداوم، به سازوکاری برای اعتماد و تضمین نیاز دارد.

وی با اشاره به پیش‌بینی ضمانت برای خدمات ارائه‌شده در این طرح اعلام کرد: در سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای سازوکاری در نظر گرفته‌ایم که بر اساس آن، اگر فردی خدمتی به شخص دیگری ارائه کند، سازمان تا سقف مشخصی، برای نمونه پنج یا ۱۰ میلیون تومان، انجام آن خدمت را تضمین کند. برای مثال، اگر کسی در محله‌ای متعهد شود کاری را در منزل هم‌محله‌ای خود انجام دهد و بعد به دلیلی نتواند به تعهدش عمل کند، فرد می‌تواند موضوع را به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای اعلام کند تا سازوکار پیش‌بینی‌شده برای انجام خدمت به کار گرفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر ضرورت پیوند اراده اجتماعی با دانش و فناوری اضافه کرد: همان‌طور که در حوزه موشکی با تکیه بر فناوری به دستاوردهای بزرگی رسیده‌ایم، اراده برای انجام کارهای اجتماعی نیز باید در قالب دانش و ابزار مناسب متبلور شود.

وی افزود: نرم‌افزار این طرح با همکاری بخش خصوصی و به دست جوانان طراحی شده است. در مسیر طراحی، اشتباه‌ها و شکست‌هایی هم داشتیم، اما این نرم‌افزار مراحل مختلف آزمایشی را پشت سر گذاشته و اکنون امکان اجرای آن در تهران و سپس گسترش به سراسر کشور فراهم شده است.

میدری ادامه داد: اجرای این طرح بدون همکاری وزارت آموزش‌وپرورش و مشارکت معلمان امکان‌پذیر نیست. سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای سازمانی مهم است، اما ظرفیت آن با توان گسترده آموزش‌وپرورش قابل مقایسه نیست. اگر معلمان و مساجد در کنار این طرح قرار بگیرند، می‌توان کار بزرگی انجام داد و زمینه اشتغال‌یابی، یادگیری مهارت و شکل‌گیری فعالیت‌های گوناگون را فراهم کرد.

وی تاکید کرد: هر فردی که مهارتی دارد، می‌تواند خدماتی به هم‌محله‌ای‌ها و دیگر هم‌نوعان خود ارائه کند و نرم‌افزار طراحی‌شده، امکان معرفی و مبادله این خدمات را فراهم می‌کند. امیدواریم با همراهی مردم، به‌ویژه نمازگزاران، این طرح در کشور ریشه‌دار شود و یکی از اهداف رهبر شهید در دولت چهاردهم تحقق یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز این طرح در مسجد محله نظام آباد خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با یاری خداوند و همراهی مردم، اجرای آن به‌تدریج گسترش پیدا کند.