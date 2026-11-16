به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین عربی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در جریان مأموریت‌های پایش و نظارتی در یکی از مناطق شهرستان میناب لاشه یک رأس قوچ وحشی به همراه سه قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

وی با قدردانی از همکاری یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان میناب در انجام این مأموریت بر ضرورت مقابله با شکار غیرمجاز و حفاظت از حیات وحش تأکید کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب همچنین از شهروندان و طبیعت دوستان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی از جمله شکار و صید غیر مجاز، آلایندگی هوا و خاک، قطع درختان، آتش‌سوزی و تصرف اراضی مراتب را از طریق ادارات محیط زیست، پاسگاه‌های محیط‌بانی یا سامانه پاسخگویی ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان اطلاع دهند.