دستگیری شکارچی غیرمجاز قوچ وحشی در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امین عربی، اظهار کرد: در راستای برخورد با تخلفات شکار و صید، یک نفر متخلف شکار و صید در شهرستان میناب دستگیر شد.

وی افزود: در جریان این عملیات یک قبضه سلاح گلوله‌زنی غیرمجاز یک عدد چاقو و یک رأس قوچ وحشی از متخلف کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب با اشاره به ارزش جانوران وحشی از نظر مطالبه ضرر و زیان، تصریح کرد: بهای ضرر و زیان وارده به محیط زیست برای هر رأس قوچ وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

عربی با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید از همکاری پاسگاه انتظامی کریان، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و یگان ویژه شهرستان میناب در اجرای این عملیات تقدیر و تشکر کرد.