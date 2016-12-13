مشاهده یک قلاده پلنگ ایرانی در کوه های شهرستان میناب

سهراب پشتاره در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با همکاری یکی از فعالان محیط زیستی شهرستان و با نصب دوربین های تله ای در کوه های اطراف شهرستان میناب یک قلاده پلنگ ایرانی در رشته کوههای این شهرستان مشاهده شده است گفت: پیش از این هم گزارشاتی از مردم و دامداران مبنی بر حمله و کشتار دام آنها توسط یک پلنگ به این اداره رسیده بود که با بازرسی از محل و اطراف به صورت عینی مورد تائید قرار نگرفت.

پشتاره گفت: با نصب این دوربین های UTM دار که زمان و مکان و تصویر را در خود نمایش و ضبط می کند وجود یک قلاده پلنگ ایرانی را در کوههای اطراف میناب را تائید و برای حفاظت از زیست بوم این حیوان تلاش خواهد شد.

رئیس محیط زیست میناب گفت: تصاویر ضبط شده توسط یکی از فعالان محیط زیست و حیات وحش به نام (مرتضی آریا نژاد) که سالهاست در این رشته فعالیت دارد. در چند نقطه و با دوربین های تله ای بدست آمده است.

مرتضی آریا نژاد فعال محیط زیستی وحیات وحش شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه با علایق شخصی خود به گونه های حیات وحش ایران و در پی یک تحقیق شخصی در اطراف شهرستان میناب با هماهنگی با محیط زیست این شهرستان اقدام به نصب دوربین های تله ای در چند نقطه از زیست بومهای این حیوانات که پیش از این رد یابی آنها با GPS ودستگاههای UTM دار که زمان ومکان را را نشان میدهند را کرده ام.

آریا نژاد گفت: در تحقیقات اولیه در کوهستانهای شهرستان میناب پی به وجود حیات وحش در این منطقه شده که برای رسیدن ودست یابی به اطلاعات بیشتر اقدامات مهمتری در این زمینه صورت گرفت.

وی گفت: در این مدت تحقیق که بیش از یک سال به طول انجامید گونه های مختلفی از حیات وحش ایران در محدوده کوههای پشت سد استقلال تا کوههای روستای راونگ مشاهده و شناسایی شد.

آریا نژاد عنوان داشت: گونه های مختلفی از حیات وحش در این رشته کوهها وجود دارد که میتوان به گربه جنگلی، گربه وحشی، کل و بز، قوچ، تشی( از خانواده خارپشت) و بزرگترین جونده ایران، خفاش میوه خوار، خفاش دم موشی و جغد ایران که از کمیاب ترین گونه هاست اشاره کرد.

این فعال محیط زیستی و حیات وحش که حتی سفر به قاره آفریقا و اروپا را برای مشاهد حیات وحش در سوابق خود دارد ادامه داد: تلاش برای شناسایی و حفاظت از گونه های کمیاب در شهرستان میناب ادامه خواهم داد و در این راستا از همه فعالان محیط زیستی شهرستان و استان و مسئولان امر وNGO ها برای جلوگیری از انقراض نسل این حیوانات هر اقدامی را که می توانند انجام دهند.