شکار غیرمجاز دو قوچ و میش وحشی در میناب متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین عربی، اظهار کرد: این مأموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان میناب انجام شد.

وی افزود: در این عملیات یک نفر متخلف دستگیر و دو قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه تعدادی فشنگ و لاشه دو رأس قوچ و میش وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، بیان کرد: بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر رأس قوچ و میش وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

عربی در پایان از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان میناب در اجرای این مأموریت تقدیر و تشکر کرد.