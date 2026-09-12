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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

شکار غیرمجاز دو قوچ و میش وحشی در میناب متوقف شد

شکار غیرمجاز دو قوچ و میش وحشی در میناب متوقف شد

میناب - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب از دستگیری یک متخلف شکار و صید و کشف لاشه دو رأس قوچ و میش وحشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین عربی، اظهار کرد: این مأموریت با همکاری یگان حفاظت محیط زیست و پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان میناب انجام شد.

وی افزود: در این عملیات یک نفر متخلف دستگیر و دو قبضه سلاح گلوله‌زنی به همراه تعدادی فشنگ و لاشه دو رأس قوچ و میش وحشی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان میناب، بیان کرد: بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان برای هر رأس قوچ و میش وحشی ۹۸۶ میلیون و ۷۸۶ هزار ریال تعیین شده است.

عربی در پایان از همکاری پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان میناب در اجرای این مأموریت تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 6944165

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    نظرات

    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۲
      0 1
      پاسخ
      آخه مگه زمان قدیمه که از گرسنگی مجبور به شکار میشدند؟؟؟؟مگه کشور ما چقدر حیوون داره که شکار هم بشه!!تورو خدا مراقبت کنید تعداد ماموران محیط زیست رو زیاد کنید ،واقعا محیط زیست طبیعی به همه این زیباییها نیاز داره .خواهشا کوتاهی نکنید

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