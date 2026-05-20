دستگیری ۲ شکارچی متخلف در میناب

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی حیدری با اعلام این خبر، اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب در راستای صیانت از تنوع زیستی و حیات وحش، حین گشت‌زنی و کنترل مناطق و زیستگاه‌های حساس این شهرستان، موفق به شناسایی و بازداشت دو متخلف شدند.

وی افزود: از این متخلفان که برخلاف قوانین و مقررات اقدام به شکار و صید کرده بودند، یک قبضه سلاح کشف و به همراه سایر ادوات جرم ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میناب با تأکید بر برخورد قاطع با متجاوزان به حقوق محیط زیست خاطرنشان کرد: پرونده این متخلفان جهت رسیدگی به جرم و طی مراحل قانونی، تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شده است.

‌حیدری در پایان از شهروندان و دوست‌داران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف محیط زیستی، مراتب را در اسرع وقت به پاسگاه‌های محیط‌بانی یا اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.