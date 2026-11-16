خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اکرم محمدی: «تصادف در جاده دانشگاه آزاد همدان» جمله‌ای است تکراری، تلخ و هشدار دهنده که سالانه بارها و بارها بر صفحه رسانه‌ها و کانال‌های خبری استان نقش می‌بندد. تیتر سیاهی که هر بار با تصاویر دلخراش همراه می‌شود اما پس از چند روز فروکش کردن موج رسانه‌ای در پیچ و خم بی‌توجهی مسئولان به فراموشی سپرده می‌شود تا حادثه‌ای دیگر و قربانیانی جدید از راه برسند.

مسیر دسترسی به دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان تنها یک معبر دانشجویی ساده نیست، این محور شریان حیاتی و راه ارتباطی روزانه برای هزاران نفر از اهالی روستای رباط، رانندگان و مسافران ایستگاه راه آهن همدان، و همچنین اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویانی است که از نقاط مختلف کشور به این منطقه تردد می‌کنند. نگاهی به وضعیت زیرساختی نشان می‌دهد این هیچ تناسبی با استانداردهای اولیه یک جاده ایمن ندارد.

عرض کم و کمبود فضای مانور خودروها، فقدان روشنایی استاندارد در تاریکی شب، نبود خط کشی‌های مشخص طولی و عرضی و حتی نبود حداقل علائم راهنمایی و رانندگی و هشدار دهنده این محور را به خصوص در فصل سرما و یخبندان به یک «تله مرگ» تبدیل کرده است.

جان اهالی منطقه‌ای که مجبور به رفت‌ و آمد روزمره هستند، دانشجویانی که چشم‌ و چراغ خانواده‌های خود به شمار می‌روند و مسافران راه آهن قربانی ناکارآمدی و ناهماهنگی میان دستگاهی شده است.

پاسخ‌گویی به این سوال که متولی اصلی ایمن‌سازی این مسیر کیست، سال‌هاست میان ارگان‌های مختلف دست به دست می‌شود. غفلت مستمر و تعلل در بهسازی این جاده دیگر نه یک تقصیر ساده عمرانی بلکه نادیده گرفتن حق حیات شهروندانی است که هر روز با بیم و امید قدم در این مسیر پرخطر می‌گذارند. اصلاح این مسیر نیازمند یک عزم جهادی و اقدام عاجل پیش از وقوع فاجعه‌ای جبران ناپذیر دیگر است.

منابع چهار بانده کردن مسیر دانشگاه آزاد تا ایستگاه راه‌آهن تامین شده است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به چند کارکردی بودن جاده دانشگاه آزاد همدان از تامین منابع و تعیین پیمانکار برای چهار بانده‌ کردن بخشی از این مسیر خبر داد و گفت: پیگیری تعریض مسیر حدفاصل بلوار امام خمینی تا سه راه دانشگاه آزاد نیز بر عهده شهرداری است.

عباس صوفی درباره وضعیت جاده دسترسی به دانشگاه آزاد همدان اظهار کرد: این مسیر به دلیل خدمت رسانی به چند بخش از جمله دانشگاه آزاد، ایستگاه راه‌آهن، روستای رباط و معادن منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد و ماشین‌آلات سنگین نیز به دلیل فعالیت معادن از آن عبور می‌کنند. همچنین ایستگاه انتقال نخاله شهرداری در این محدوده قرار دارد.

وی با اشاره به تردد دانشجویان، اهالی روستای رباط و مسافران راه‌آهن افزود: با توجه به کارکردهای مختلف این مسیر و رفت‌ و آمد ساکنان و استفاده‌ کنندگان از راه‌آهن و دانشگاه باید دسترسی ایمن و مناسبی برای آن فراهم شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی گفت: برای چهار بانده کردن مسیر از دانشگاه آزاد تا ایستگاه راه‌آهن پیگیری‌هایی انجام و منابع ملی آن تامین و پیمانکار این بخش نیز مشخص شده و عملیات اجرایی در حال آغاز است.

وی درباره بخش دیگر مسیر بیان داد: حدفاصل بلوار امام خمینی تا سه راه دانشگاه آزاد در حوزه وظایف شهرداری قرار دارد و لازم است شهرداری هرچه زودتر موضوع توافق و تملک را تعیین تکلیف کند تا تعریض مسیر انجام شود. این محدوده همچنین به انجام اقدامات ترافیکی نیاز دارد.

درباره مسیر سه راهی تا دانشگاه آزاد بین شهرداری و دانشگاه اختلاف نظر وجود دارد

صوفی با اشاره به ضرورت ساماندهی سه راه دانشگاه آزاد افزود: برای کاهش خطرات احتمالی انجام اقدامات ترافیکی در این نقطه از جمله ایجاد میدان یا میدانگاه باید بررسی و پیگیری شود. همچنین درباره مسیر سه راه تا دانشگاه آزاد به دلیل اختلاف نظر شهرداری و دانشگاه درباره اختصاصی بودن مسیر و نبود منابع مالی توافق میان ۲ طرف ضروری است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تفکیک مسئولیت دستگاه‌ها گفت: بخش مربوط به راه و شهرسازی که از سه راه تا ایستگاه راه‌آهن امتداد دارد، با تامین منابع از سوی سازمان راهداری و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرا است اما مسیر بلوار امام خمینی تا سه راه دانشگاه آزاد بر عهده شهرداری است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره زمان‌بندی اجرای طرح گفت: منابع بخشی که از سه راه تا ایستگاه راه‌آهن امتداد دارد تامین شده و عملیات اجرایی آن آغاز شده است و درباره مسیر بلوار امام خمینی تا سه راه نیز پیگیری‌ها ادامه دارد و شورای شهر و شهرداری باید برای تعیین تکلیف و آغاز کار اقدام کنند.

صوفی از رسانه‌ها نیز خواست مطالبه‌گری در این زمینه را ادامه دهند و درباره روشنایی مسیر بیان کرد: پس از انجام عملیات راه‌سازی موضوع تامین روشنایی نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اگرچه تامین منابع و تعیین پیمانکار برای چهار بانده‌ کردن مسیر دانشگاه آزاد تا ایستگاه راه‌آهن گامی مهم در راستای ایمن‌سازی مسیر دانشگاه آزاد همدان به شمار می‌رود اما تعیین تکلیف بخش حدفاصل بلوار امام خمینی تا سه‌راه دانشگاه آزاد نیز همچنان به توافق و اقدام شهرداری و دانشگاه نیاز دارد.

با توجه به تردد روزانه دانشجویان، اهالی روستای رباط، مسافران راه‌آهن و خودروهای سنگین، اجرای به موقع طرح، ساماندهی نقاط حادثه‌خیز و تامین روشنایی مسیر باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول دنبال شود چراکه ایمنی این جاده نباید تا وقوع حادثه‌ای دیگر به تعویق بیفتد.