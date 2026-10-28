امروز آخرین مهلت انتخاب رشته آزمون دستیاری دندانپزشکی سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر، چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵، پنجشنبه ۱۹ شهریورماه با حضور ۲ هزار و ۴۷۵ داوطلب برگزار شد. کلید اولیه در ۲۱ شهریور و کلید نهایی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و دفترچه راهنمای انتخاب رشته محل تحصیل در ۱۴ مهرماه منتشر شد.

کارنامه علمی شرکت‌کنندگان از ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دسترس داوطلبان قرار گرفت و متقاضیان مجاز به انتخاب رشته از دوشنبه ۲۰ مهر تا دوشنبه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۵ فرصت داشتند نسبت به انتخاب رشته‌محل تحصیل خود اقدام کنند. فرصت تکمیل مدارک و انتخاب رشته در یک فرصت یک روزه ۳۰ مهرماه مجدد تمدید شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی در چند اطلاعیه فرصت دوباره انتخاب رشته چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی را اعلام کرد.

براساس آخرین اعلام، به دلیل تأخیر رخ داده در آغاز بازه‌ تمدید انتخاب رشته/محل، این مهلت تا ساعت ۱۲ ظهر چهارشنبه ۶ آبان تمدید شد.

آن گروه از داوطلبان چهلمین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی که در مهلت مقرر اقدام به انتخاب رشته/ محل کرده اند، به ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه مناطق محروم (بومی) توجه داشته باشند، با هدف تقویت ارتباط میان محل آموزش دستیار و منطقه ای که وی متعهد به خدمت در آن خواهد بود، در پذیرش سهمیه مناطق محروم (بومی)، داوطلبانی که دانشگاه محل تحصیل انتخابی آنان در همان استان محل تعهد خدمت قرار داشته باشد، نسبت به داوطلبانی که برای همان تعهد، دانشگاه محل تحصیل خارج از استان را انتخاب کرده اند، در اولویت پذیرش قرار می گیرند.

همچنین این افراد در صورت انتخاب دانشگاه های واقع در استان های کلان منطقه آمایشی محل تعهد خود، در اولویت پذیرش نسبت به متقاضیان سایر کلان مناطق قرار می گیرند. در صورت تکمیل نشدن ظرفیت توسط داوطلبان گروه فوق، پذیرش از میان سایر داوطلبان واجد شرایط انجام خواهد شد.

بنابراین، داوطلبان سهمیه بومی مناطق محروم باید توجه داشته باشند که انتخاب دانشگاه محل تحصیل می تواند بر اولویت پذیرش آنان در این سهمیه اثرگذار باشد و توصیه می شود در تنظیم انتخاب های خود، دانشگاه های واقع در استان محل تعهد و سپس دانشگاه های واقع در کلان منطقه آمایشی مربوطه را مورد توجه قرار دهند.

توجه ١: افرادی که با استفاده از سهمیه بومی قبول می شوند، قبل از مراجعه به دانشگاه محل قبولی باید به دانشگاه محل تعهد خدمت مراجعه و پس از سپردن تعهد خدمت، پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه محل انجام تعهد، جهت ثبت نام به دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند.

توجه ٢: جهت اطلاع از جزئیات قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ١۴٠١/١١/١٨ مجلس شورای اسلامی و مدت تعهدات، می توانید به بخش قوانین آزمون ها در سایت sanjeshp.ir مراجعه کنید.

توجه ٣: پس از ثبت نهایی فرم انتخاب رشته/محل به هیچ عنوان تغییر سهمیه یا تغییر دانشگاه منطقه محروم جهت گذراندن تعهدات خاص امکانپذیر نیست.

توجه ۴: تغییر رشته و انتقال پذیرفته شدگان سهمیه مناطق محروم ممنوع بوده و امکانپذیر نیست و در صورت درخواست انتقال، دانشگاه می تواند نسبت به لغو حکم دستیاری فرد پذیرفته شده اقدام کند.

توجه ۵: تقسیم بندی دانشگاه ها بر اساس کلان مناطق آمایشی به شرح زیر است:

کلان منطقه آمایشی یک دانشگاه علوم پزشکی مازندران / دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، گلستان، سمنان، شاهرود و بابل

کلان منطقه آمایشی ٢ دانشگاه علوم پزشکی تبریز/ دانشگاه های علوم پزشکی اردبیل و ارومیه

کلان منطقه آمایشی ٣ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه/ دانشگاه های علوم پزشکی همدان، ایلام و کردستان

کلان منطقه آمایشی ۴ دانشگاه علوم پزشکی اهواز/ دانشگاه های علوم پزشکی لرستان و آبادان

کلان منطقه آمایشی ۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز/ دانشگاه های علوم پزشکی بوشهر، بندرعباس، یاسوج، جهرم و فسا

کلان منطقه آمایشی ۶ دانشگاه علوم پزشکی زنجان/ دانشگاه های علوم پزشکی اراک، قزوین، ساوه، البرز و قم

کلان منطقه آمایشی ٧ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان/ دانشگاه های علوم پزشکی یزد، شهرکرد و کاشان

کلان منطقه آمایشی ٨ دانشگاه علوم پزشکی کرمان/ دانشگاه های علوم پزشکی زاهدان، جیرفت، زابل، ایرانشهر، بم و رفسنجان

کلان منطقه آمایشی ٩ دانشگاه علوم پزشکی مشهد/ دانشگاه های علوم پزشکی بیرجند، تربت حیدریه، سبزوار، گناباد، اسفراین، نیشابور و بجنورد

کلان منطقه آمایشی ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران/ دانشگاه های علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی، بقیه الله (عج)، شاهد، ارتش، معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و پردیس بین الملل تهران

توجه ۶: بر اساس اعلام ستاد کل نیروهای مسلح، رشته تخصصی ارتودانتیکس به رشته های مورد نیاز قبلی (اندودانتیکس، جراحی دهان و فک و صورت، رادیولوژی دهان و فک و صورت و دندانپزشکی کودکان) جهت برخورداری از سهمیه ۲.۵ درصد مازاد نیروهای مسلح افزوده شده است.