به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه مطالبه‌گری و بررسی مشکلات دانشجویان دانشگاه صنعتی همدان با حضور عباس صوفی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، رئیس و معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی و جمعی از دانشجویان، اعضای شورای صنفی، کانون‌ها و تشکل‌های دانشجویی برگزار شد.

در این نشست، دانشجویان مهمترین دغدغه‌های خود را در حوزه‌های رفاهی، آموزشی و ارتباط با صنعت مطرح کردند.

یکی از اصلی‌ترین محورهای این جلسه بحران خوابگاه و فضاهای آموزشی بود. دانشجویان با اشاره به کمبود شدید ظرفیت در خوابگاه‌ها و هزینه‌های بالای اجاره خوابگاه‌های آزاد که ماهانه از سه میلیون و سیصد هزار تومان به بالا است، خواستار پیگیری جدی برای تخصیص خوابگاه‌های در اختیار دادگستری به دانشگاه شدند. آن‌ها همچنین به نبود سالن مطالعه و کمبود فضای کلاس‌ها اشاره کردند و مطرح کردند که به دلیل نبود فضای کافی امسال کلاس‌ها به صورت زوج و فرد برگزار می‌شود و آمفی‌تئاتر دانشگاه گنجایش تعداد دانشجویان را ندارد.

دانشجویان رشته‌های مهندسی و کامپیوتر نیز در این جلسه از ضعف شدید زیرساخت‌های آموزشی گلایه کردند. آزمایشگاه‌های کامپیوتر مجهز به سیستم‌های کافی نیستند و به دلیل حجم بالای پردازش، سیستم‌ها خاموش می‌شوند. همچنین دانشجویان به ضعف شدید اینترنت و آنتن دهی در خوابگاه‌ها و محیط دانشگاه پرداختند که روند انجام پروژه‌های پایان‌نامه را با اختلال جدی مواجه کرده است.

از دیگر محورهای مهم مطالبات دانشجویان نبود ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت بود، چراکه به دلیل نبود بستر مناسب حتی برای بازدیدهای علمی و کارآموزی با مشکل مواجه هستند و شرکت‌های صنعتی همکاری لازم را انجام نمی‌دهند.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به مطالبات دانشجویان با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان همدان در حوزه معدن، کشاورزی و گردشگری، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی باید نقش‌آفرین اصلی در توسعه صنعت استان باشد.

وی در خصوص درخواست دانشجویان برای بازدیدهای علمی قول مساعد داد و افزود: از رئیس دانشگاه می‌خواهم در حوزه اردوهای علمی و بازدیدها برنامه‌ریزی لازم را انجام دهدو در صورت مشکل در تامین بودجه لازم من تامین بودجه این بخش را به عهده می‌گیرم.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی همچنین از هماهنگی برای بازدید دانشجویان از کارخانه‌های بزرگ استان مانند فولاد و کارخانه شیشه همدان در هفته آینده خبر داد.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و تحریم‌ها تصریح کرد: بسیاری از مشکلات به مسائل اقتصادی برمی‌گردد اما بخشی از مشکلات نیز ناشی از بدسلیقگی‌ها و عدم مدیریت صحیح در داخل کشور است که باید با تلاش و همدلی برطرف شود.

صوفی با تاکید بر اینکه آینده سازان کشور همین دانشجویان هستند، از آن‌ها خواست با امیدواری و تلاش، مسیر پیشرفت علمی و صنعتی استان را هموار کنند.