به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار امسال روز جهانی ایدز «پایان ایدز با پوشش فراگیر خدمات پیشگیری، تشخیص، مراقبت و درمان اچ‌آی‌وی» اظهار کرد: در راستای افزایش آگاهی عمومی و تقویت اقدامات پیشگیرانه، مجموعه‌ای از برنامه‌های آموزشی و خدمات تشخیصی در سطح مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های بهداشتی و خانه های بهداشت شهرستان دیّر اجرا شده است.

وی افزود: در قالب این برنامه‌ها، هزار و ۲۰۶ نفر از مراجعان مراکز خدمات جامع سلامت، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت، آموزش‌های چهره‌به‌چهره درباره بیماری اچ‌آی‌وی دریافت کردند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر ادامه داد: همچنین با هدف شناسایی به‌موقع موارد احتمالی ابتلا، مشاوره و ترغیب افراد در معرض خطر برای انجام آزمایش تشخیص سریع اچ‌آی‌وی برای ۸۵ نفر انجام شده و همچنین ۶۴۱ زن باردار نیز تحت آزمایش اچ‌آی‌وی قرار گرفته‌اند.

ناظمیان‌پور با اشاره به اهمیت تشخیص زودهنگام این بیماری بیان کرد: اچ‌آی‌وی ویروسی است که سیستم ایمنی بدن را هدف قرار می‌دهد و در صورت تشخیص ندادن و عدم دریافت درمان مناسب، می‌تواند به مرحله پیشرفته بیماری، یعنی ایدز، منجر شود. تشخیص به‌موقع و دسترسی به مراقبت و درمان مؤثر، نقش مهمی در کنترل بیماری و پیشگیری از انتقال آن دارد.

وی تأکید کرد: ارتقای سواد سلامت جامعه، کاهش باورهای نادرست و انگ اجتماعی، تسهیل دسترسی به خدمات مشاوره و آزمایش و تداوم آموزش‌های عمومی از اولویت‌های پیشگیری و کنترل اچ‌آی‌وی است.