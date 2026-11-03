به گزارش خبرنگار مهر، حسین ناظمیان‌پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:ارائه خدمات آزمایشگاهی به‌موقع و باکیفیت، نقش مؤثری در تشخیص، پیگیری و کنترل بیماری‌ها و ارتقای سطح سلامت جامعه دارد و دسترسی مناسب مردم به این خدمات، زمینه تشخیص زودهنگام و پیشگیری بسیاری از بیماری‌ها را فراهم می‌کند.

ئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیّر با اشاره بیان کرد: انجام آزمایش‌های موردنیاز مراجعان، به پزشکان کمک می‌کند تا با اطلاعات دقیق‌تر، روند تشخیص و درمان بیماران را دنبال کرده و تصمیم‌گیری مناسب‌تری برای مراقبت از آنان داشته باشند.

ناظمیان‌پور خاطرنشان کرد: توسعه و تداوم خدمات، پیشگیری، مراقبت های سلامت و تشخیصی در مراکز خدمات جامع سلامت، از جمله برنامه‌های مهم شبکه بهداشت و درمان در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش کیفیت مراقبت‌های سلامت است.