به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا بنام روز دوشنبه در نشست هم‌اندیشی با محوریت جوانی جمعیت در مراغه، افزود: موضوع جمعیت از حالت بحران به «ابر بحران» تبدیل شده است که عبور از این شرایط حساس، نیازمند کار جهادی و تغییر رویکردهای فرهنگی است و دولت به تنهایی قادر به حل آن نخواهد بود.

وی اظهار کرد: پنجره جمعیتی کشور در حال بسته شدن است و شرایط به ویژه در سطح شهرستان‌ها خاص و نگران‌کننده ارزیابی می‌شود، چون آمار زنان آذربایجان شرقی در سن باروری با کاهش مواجه شده است.

بنام با اشاره به اینکه بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد چالش اصلی جوانی جمعیت بیش از آنکه اقتصادی باشد، فرهنگی است، ادامه داد: شواهد گویای آن است که حتی در میان قشر تحصیل‌کرده، اساتید دانشگاه و جامعه پزشکی نیز نرخ فرزندآوری مطلوب نیست که این امر نشان‌ دهنده لزوم امیدآفرینی در جامعه و اصلاح نگرش‌ها است.

وی ازدواج را به عنوان پیش‌شرط فرزندآوری دانست و افزود: تا زمانی که شرایط برای تشکیل خانواده تسهیل نشود، بحث فرزندآوری عملاً امکان‌پذیر نخواهد بود و آمارهای موجود نشان می‌دهد خانواده‌ها پس از ازدواج، ۴.۵ تا ۵ سال برای نخستین فرزند تأمل می‌کنند که این بازه زمانی، فرصتی طلایی برای فرهنگ‌سازی و اقناع خانواده‌هاست.

بنام کاهش فاصله میان فرزندان اول و دوم را یکی از محورهای اساسی برشمرد که باید با برنامه‌ریزی فرهنگی بر آن چیره شد تا با اقناع خانواده‌ها، این خلأهای جمعیتی در سریع ترین زمان جبران شود.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل سازمان‌های مردم‌نهاد و کنش‌گران اجتماعی در ترویج فرهنگ فرزندآوری، گفت: نقش‌آفرینی بانوان در کنار دولت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی مانند دهیاری‌ها در روستاها برای تبلیغ و تبیین اهمیت موضوع، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

بنام به سیاست های تشویقی و حمایتی از زوجین برای فرزندآوری اشاره کرد و یادآور شد: طرح اولویت‌دهی به خانواده‌های دارای ۴ فرزند با حمایت استاندار آذربایجان شرقی به تصویب رسیده و در گام‌های بعدی، برنامه‌های حمایتی برای خانواده‌های دارای سه فرزند نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته وی در بخش مسکن روستایی، آذربایجان شرقی با چالش محدودیت زمین مواجه است که نیازمند راهکارهای جایگزین است.

بنام با بیان اینکه امید به زندگی در ایران با افزایش ۲ ساله برای بانوان همراه بوده است، گفت: این افزایش امید به زندگی نشان‌دهنده توجه بیشتر بانوان به سلامت خویش است، اما باید توجه داشت که اگر در حوزه فرزندآوری قدمی جدی برداشته نشود، طبق پیش‌بینی‌ها طی ۷۵ سال آینده جمعیت کشور به ۳۱ میلیون نفر کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: این کاهش جمعیت، تهدیدی برای هویت و اقتدار ملی است و باید شرایطی را فراهم کنیم تا بانوان با اقتدار در این مسیر گام بردارند، چراکه تداوم ایران و حفظ اقتدار این سرزمین، مستلزم برخورداری از جمعیت جوان و پویاست.