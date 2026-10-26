بنام: بانوان در مدیریت مصرف انرژی نقش کلیدی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، لیلا بنام صبح دوشنبه در نشست بررسی سازوکارهای مدیریت مصرف انرژی، با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت آمادگی در برابر پیامدهای جنگ و فشارهای اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های ناشی از جنگ ترکیبی و فشارهای اقتصادی مواجه است، بهینه‌سازی مصرف انرژی و حفاظت از منابع حیاتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی با تأکید بر نقش زنان در مدیریت امور خانواده افزود: بانوان به‌عنوان مدیران راهبردی خانواده می‌توانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت مردمی، در مدیریت مصرف انرژی و عبور از چالش‌های موجود نقش مؤثری ایفا کنند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی در خانواده‌ها و انتقال آن به نسل‌های آینده، در پایداری اقتصادی و تأمین امنیت انرژی کشور مؤثر است و بانوان استان می‌توانند در تحقق این هدف نقش‌آفرین باشند.