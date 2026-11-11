به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال زنان پس از برگزاری دو هفته ابتدایی، پنجشنبه ۲۱ آبان‌ماه وارد سومین ایستگاه خود می‌شود؛ جایی که تیم‌ها با شناخت بیشتری از شرایط رقبا و در تلاش برای تثبیت موقعیت خود، چهار دیدار را برگزار خواهند کرد.



در مهم‌ترین مسابقه این هفته، استقلال تهران و پالایش نفت آبادان به مصاف هم می‌روند. دو تیمی که شروعی قدرتمند در فصل جدید داشته‌اند و با کسب دو پیروزی متوالی، هنوز طعم شکست را نچشیده‌اند. استقلال در هفته نخست کی‌دی‌دبلیوسی تهران را با اختلاف قابل توجه شکست داد و در هفته دوم نیز از سد آکادمی بسکتبال نیکا گذشت. نفت آبادان هم پس از پیروزی برابر سپاهان، در دومین هفته آکادمی بسکتبال سحر را شکست داد تا با شرایطی مشابه استقلال به استقبال این مسابقه برود.



پیشرو تهران دیگر تیمی است که با دو پیروزی متوالی پا به هفته سوم می‌گذارد. این تیم پس از برتری برابر قهوه باتسام مشهد در هفته نخست، در هفته دوم نیز سپاهان را از پیش رو برداشت و حالا باید برابر گروه بهمن تهران قرار بگیرد؛ تیمی که پس از پیروزی در هفته نخست مقابل ستاد ملی گاز، هفته دوم را با شکست برابر قهوه باتسام پشت سر گذاشت.



در دیگر مسابقه این هفته، ستاد ملی گاز تهران که یک پیروزی و یک شکست در کارنامه دارد، میزبان آکادمی بسکتبال نیکا خواهد بود. نیکا که در هر دو هفته ابتدایی مقابل آکادمی سحر و استقلال تن به شکست داده، برای خروج از وضعیت فعلی به دنبال نخستین پیروزی خود در فصل جاری است.



قهوه باتسام مشهد نیز در دیداری خانگی برابر کی‌دی‌دبلیوسی تهران صف‌آرایی می‌کند. نماینده مشهد که در هفته دوم با شکست گروه بهمن نخستین پیروزی خود را جشن گرفت، امیدوار است روند رو به رشد خود را ادامه دهد. در سوی مقابل، کی‌دی‌دبلیوسی پس از دو شکست متوالی برابر استقلال و ستاد ملی گاز، برای تغییر شرایط و ثبت نخستین برد به میدان خواهد رفت.



در این میان، دیدار فولاد مبارکه سپاهان و آکادمی بسکتبال سحر که در برنامه اولیه هفته سوم قرار داشت، به دلیل حادثه اتوبوس تیم آکادمی سحر برگزار نمی‌شود.

برنامه دیدارهای هفته سوم لیگ برتر بسکتبال زنان به این شرح است:

پنجشنبه ۲۱ آبان

*پیشرو تهران - گروه بهمن تهران (ساعت ۱۱ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

* ستاد ملی گاز تهران – آکادمی بسکتبال نیکا (ساعت ۱۱ - سالن شهید کشوری)

*استقلال تهران - پالایش نفت آبادان (ساعت ۱۳ - سالن زنده یاد محمود مشحون)

*قهوه باتسام مشهد - کی‌دی‌دبلیوسی تهران (ساعت ۱۳ - سالن مشهد)