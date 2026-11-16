به گزارش خبرنگار مهر، داریوش لهراسبی بعدازظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بارندگی شدید اظهار کرد: همزمان با آغاز بارش‌ها، گزارش‌هایی از آب‌گرفتگی در برخی مناطق شهرستان، به‌ویژه مدارس واقع در محدوده روستایی بخش مرکزی دریافت شد.

وی افزود: پس از دریافت گزارش‌ها، موضوع بلافاصله با فرماندار نوشهر در میان گذاشته شد و برای بررسی شرایط و انجام اقدامات لازم به مسئولان استانی نیز اطلاع‌رسانی صورت گرفت.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر با اشاره به آب‌گرفتگی محوطه حدود ۱۲ مدرسه ادامه داد: در مناطق روستایی نیرنگ، چلک، مزگاه و علی‌آباد عسگرخان و دشوار شدن شرایط تردد دانش‌آموزان، با هماهنگی و مجوز فرماندار، آموزش در تعدادی از مدارس این مناطق به شکل غیرحضوری پیگیری شد.

لهراسبی با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت دانش‌آموزان تصریح کرد: با وجود شرایط نامساعد جوی و آب‌گرفتگی برخی مدارس، تعطیلی سراسری مراکز آموزشی از سوی استان اعلام نشده بود و تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا غیرحضوری شدن مدارس باید از طریق مراجع رسمی و با هماهنگی مسئولان ذی‌ربط شهرستانی یا استانی انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت آموزش و پرورش در شرایط جوی نامساعد، حفظ ایمنی دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم آموزش است.