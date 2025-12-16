مدارس ۴ شهرستان استان بوشهر روز چهارشنبه غیرحضوری شد

کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی و تشدید بارندگی و نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی تصمیماتی در خصوص آموزش اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامتی شهروندان به‌ویژه دانش آموزان و دانشجویان، کلاس‌های درس همه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های جم، عسلویه، کنگان و دیر در روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

هواشناسی استان بوشهر پیش‌بینی بارندگی شدید را برای استان بوشهر داشته است.