  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۶

مدارس ۴ شهرستان استان بوشهر روز چهارشنبه غیرحضوری شد

مدارس ۴ شهرستان استان بوشهر روز چهارشنبه غیرحضوری شد

بوشهر- مدیرکل مدیریت بحران استانداری بوشهر گفت: مدارس و دانشگاه‌های ۴ شهرستان جنوبی استان بوشهر روز چهارشنبه غیرحضوری شد.

کوروش دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی و تشدید بارندگی و نامساعد بودن شرایط جوی و احتمال جاری شدن سیلاب و آب‌گرفتگی معابر در مناطق شهری و روستایی تصمیماتی در خصوص آموزش اتخاذ شده است.

وی اضافه کرد: در راستای پیشگیری و کاهش خطر و حفظ سلامتی شهروندان به‌ویژه دانش آموزان و دانشجویان، کلاس‌های درس همه مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در شهرستان‌های جم، عسلویه، کنگان و دیر در روز چهارشنبه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

هواشناسی استان بوشهر پیش‌بینی بارندگی شدید را برای استان بوشهر داشته است.

کد خبر 6691195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها