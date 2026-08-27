داریوش لهراسبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای آموزش و پرورش شهرستان اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت و کیفیت محیط‌های آموزشی، مدارس شهرستان به سامانه پایش تصویری مجهز شده‌اند و همچنین فرآیند اخذ سند تک‌برگ برای املاک آموزش و پرورش در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: تکمیل زنجیره مهر با مشارکت مردم و خیران از دیگر برنامه‌های مهم آموزش و پرورش نوشهر بوده که در مسیر موفقیت و کسب رتبه برتر شورای آموزش و پرورش شهرستان نقش داشته است.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی دانش‌آموزان گفت: مراسم جشن تکلیف در اجتماعات شبانه با حضور بیش از ۲۰۰ دانش‌آموز دختر برگزار شد و ۲۱ دانش‌آموز شهرستان نیز به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری راه یافتند.

لهراسبی ادامه داد: حضور حداکثری دانش‌آموزان و فرهنگیان در اجتماعات مختلف و همچنین برپایی موکب جاماندگان اربعین حسینی از دیگر اقدامات فرهنگی و اجتماعی آموزش و پرورش شهرستان بوده است.

وی همچنین از توجه ویژه به توسعه فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای دانش‌آموزان خبر داد و گفت: عملیات کلنگ‌زنی چهار کلاس درس ویژه دانش‌آموزان اوتیسم در دبستان نصرت انجام شده و ساخت پروژه دبستان‌های شش‌کلاسه در روستاهای آبندانک، حوضکتی و پی‌کلا نیز ادامه دارد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان نوشهر با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بهسازی مدارس خاطرنشان کرد: ۲۲ مدرسه شهرستان از محل عوارض شهرداری با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تعمیر و تجهیز شده‌اند.

لهراسبی افزود: آسفالت‌ریزی حیاط مدارس نیز به متراژ هشت هزار مترمربع اجرا شده و آموزش و پرورش در تعریض خیابان انتهای هفت‌تیر با هدف کاهش بار ترافیکی مدارس مشارکت داشته است.

وی در ادامه به موفقیت‌های علمی و مهارتی دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان نوشهری در جشنواره نوجوان خوارزمی موفق به کسب رتبه‌های برتر شدند و طرح‌های «حامی» و «آوا» در دوره ابتدایی و طرح «رشد و تقویت» در دوره متوسطه نیز در شهرستان اجرا شده است.

مدیر آموزش و پرورش نوشهر همچنین از کسب رتبه‌های برتر در المپیاد شایستگی‌محور هنرستان‌ها خبر داد و تأکید کرد: مجموعه آموزش و پرورش شهرستان در کنار توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی را با جدیت دنبال می‌کند.