۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود شده است

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده صبح شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در سالهای اخیر فشار به منابع آب زیرزمینی کشور برای تأمین آب مورد نیاز بخشهای مختلف کشاورزی، شرب و بهداشت، فضای سبز، صنایع و خدمات افزایش یافته است به طوری که آب استحصالی از چاهها بسیار بیشتر از ظرفیت آب تجدیدپذیر آبخوانها بوده و همین امر منجر به نزول سطح آب زیرزمینی در بسیاری از دشتها و بروز اثرات مخرب از جمله خشک شدن قنوات و چشمهها، پمپاژ آب از اعماق زیاد توسط چاههای عمیق با هزینه برق بالا، شور شدن آب استحصالی از چاهها، بایر شدن زمینهای زراعی، فرونشست زمین و ایجاد فروچاله در برخی مناطق شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان همدان افزود: در سال ۱۳۹۳ طرح ملی احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور در شورای عالی آب تصویب شد که در آن وزارت نیرو با همکاری سایر ارگانهای به خصوص جهاد کشاورزی موظف به احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و حفاظت هر چه بیشتر از آبخوانهای کشور شده است.
وی با بیان اینکه شرکت آب منطقهای همدان نیز در اجرای طرح اقدام کرده است، تصریح کرد: با اجرای طرح تعادل بخشی از نیمه دوم سال ۹۳ در استان ۳ هزار و ۴۸۳ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده که سبب صرفهجویی ۲۵۶ میلیون مترمکعب در مصرف آبهای زیرزمینی شده است.
وی بیان داشت: برداشت بی رویه آب از چاهها موجب افت متوسط یک متری سطح آبهای زیر زمینی استان شده بود.
ستوده از پیش بینی انسداد ۴۰۰ حلقه چاه غیر مجاز تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد ۸۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان پر و مسلوب المنفعه شد که سبب صرفهجویی در مصرف آبهای زیرزمینی شده است.
وی افزود: با این اقدام از برداشت غیرمجاز بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار متر مکعب آب از آبخوانهای استان جلوگیری به عمل آمده و این میزان آب در سفرههای آب زیرزمینی ذخیره میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان ادامه داد: از نیمه دوم سال ۹۳ تا کنون که طرح تعادل بخشی با جدیت آغاز شد ۳ هزار و ۵۶۲ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود و سبب صرفهجویی ۲۵۸ میلیون مترمکعبی در مصرف آبهای زیرزمینی شده است.
عمق انسداد چاههای غیرمجاز بیش از ۱۲۲ کیلومتر است
وی عمق انسداد چاههای غیرمجاز را بیش از ۱۲۲ کیلومتر اعلام کرد و گفت: بیشترین چاههای غیرمجاز در کبودرآهنگ با یک هزار و ۱۲۰ حلقه، رزن با ۶۴۵ حلقه و همدان با ۴۵۰ حلقه مسدود شده است.
وی با بیان اینکه از ابتدای امسال روند انسداد چاههای غیرمجاز ادامه دارد، افزود: دادگستری و نیروی انتظامی همکاری بسیار مناسبی با این شرکت در انسداد چاههای غیرمجاز در استان دارند.
ستوده بیان داشت: با چاههای مجاز استان که برداشت بیشتر از پروانه بهرهبرداری دارند نیز برخورد میشود تا در راستای حفاظت از منابع آبی استان همدان گامهای اساسی و جدی برداریم.
وی با اشاره به انسداد چاههای غیرمجاز در شهرستانهای تابعه استان همدان نیز گفت: در شهرستان اسدآباد ۲۰۳ چاه غیرمجاز و در شهرستان تویسرکان ۳۰۸ چاه غیرمجاز مسدود شدند.
وی با بیان اینکه در شهرستان فامنین با انسداد ۹۵ چاه غیرمجاز ۹ میلیون مترمکعب از آبهای زیرزمینی صرفه جویی شده است، گفت: در شهرستانهای ملایر ۳۱۰، همدان ۴۵۰، بهار ۳۱۹، رزن ۶۴۵، کبودرآهنگ ۱۱۲۰ و نهاوند ۱۱۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود شدند.
ستوده با اشاره به اینکه اکیپهای گشت و بازرسی به طور شبانهروزی دشتهای استان را بازرسی میکنند عنوان کرد: ۲۳ گروه اکیپ گشت و بازرسی در راستای نظارت بر چاههای مجاز، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز و برداشت شن و ماسه از رودخانههای استان به طور شبانهروز دشتها را کنترل میکنند.
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