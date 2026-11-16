به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا فرخی، قهرمان کشتی فرنگی جهان و مدال‌آور تیم ملی، ظهر دوشنبه با آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، از موفقیت غلامرضا فرخی در رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی و اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین بین‌المللی تجلیل شد.

همچنین اقدام معنوی این قهرمان ملی در گرامیداشت نام مبارک امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در جریان این رقابت‌ها مورد تقدیر قرار گرفت.

در این دیدار آیت الله دژکام بر اهمیت افتخارآفرینی ورزشکاران ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی و نقش آنان در معرفی ارزش‌ها و هویت فرهنگی و دینی کشور تأکید کرد.