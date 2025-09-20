پیام تبریک آیت الله دژکام به غلامرضا فرخی برای کسب مدال طلای کشتی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله دژکام در پیامی کسب مدال طلا مسابقات کشتی فرنگی جهان توسط کشتی گیر فرنگی کار شیرازی «غلامرضا فرخی» را تبریک گفت.
متن پیام نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برادر عزیز جناب آقای غلامرضا فرخی
قهرمان گرانقدر کشتی فرنگی کشور و نماینده شایسته استان فارس
با کمال مسرت و افتخار، قهرمانی شما را در مسابقات جهانی کشتی فرنگی زاگرب ۲۰۲۵ تبریک عرض مینمایم. افتخار آفرینی شما در وزن ۸۲ کیلوگرم، نه تنها دل مردم شیراز و استان فارس را شاد کرده است، بلکه نشان از عزم و ارادهی راسخ شما و تلاشهای بیوقفهتان در عرصه ورزش ملی ایران دارد.
این قهرمانی ارزشمند، که حاصل سالها تلاش، پشتکار و غیرت مثالزدنی شماست، بار دیگر پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین بینالمللی به اهتزاز درآورد.
موفقیت شما، نمادی از اراده پولادین جوانان برومند این مرز و بوم است که با توکل بر خدا و همت خویش، قلههای افتخار را فتح میکنند و مایه سربلندی ایران اسلامی میشوند.
امید است در پناه حق تعالی، همواره در مسیر اعتلای نام ایران عزیز و تحقق آرمانهای اسلامی ثابتقدم باشید و از درگاه خداوند متعال برای شما آرزوی موفقیتهای بیشتر و تداوم افتخارات در میادین بینالمللی دارم.
نظر شما