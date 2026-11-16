به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود شهید حجت‌الاسلام ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بیروت، ظهر دوشنبه با حضور خانواده شهید، شخصیت‌های مذهبی و اقشار مختلف مردم در زادگاه این شهید در شهر لامرد برگزار شد.

حجت‌الاسلام حسن فهیمی، سخنران این مراسم، با اشاره به ابعاد شخصیتی و خدمات فرهنگی و اجتماعی شهید انصاری اظهار کرد: این شهید سالیان متمادی از عمر خود را وقف خدمت به فرهنگ، جامعه و مردم کرد و با اعتقاد راسخ به رسالت خود، در مسیر هدایت و ترویج ارزش‌های اسلامی گام برداشت.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره شهدا افزود: باید راه و منش شهدای عزیز را در ابعاد مختلف زندگی خود جاری کنیم؛ چراکه تداوم مسیر آنان، راهی برای حفظ ارزش‌هایی است که این عزیزان برای آن جانفشانی کردند.

فهیمی همچنین در سخنان خود به تبیین جایگاه و نقش حضرت فاطمه زهرا(س) در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی پرداخت.

لامرد؛ زادگاه چهار شهید ترور

شهرستان لامرد چهار شهید ترور را در شمار فرزندان شهید خود دارد که شهید ابراهیم انصاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، یکی از آنان است.

این شهید والامقام ۳۰ آبان سال ۱۳۹۲ در جریان حمله تروریستی به سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت به شهادت رسید.

شهید خلیل نعیمی، دبیر اول سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد، شهید سیدمحمدجواد علوی و شهید درویش شریفی از دیگر شهدای ترور شهرستان لامرد هستند که در مسیر خدمت به کشور به شهادت رسیدند.