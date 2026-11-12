سیدهاشم موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری چهاردهمین دوره «حدیث غربت فاطمی» در لامرد گفت: این رویداد فرهنگی با هدف بازنمایی ابعاد مختلف زندگانی حضرت زهرا(س) و تبیین معارف فاطمی در پارک نفت (بعثت) و در مجاورت اجتماع مردمی شهر لامرد در بلوار جمهوری برپا شده است.

وی با اشاره به محور اصلی نمایشگاه با عنوان «رهبر فاطمی» افزود: غرفه‌های تاریخی متعددی از جمله بهشت، غدیر، سقیفه، مسجدالنبی(ص)، بیت‌الزهرا(س)، بقیع، باغ فدک، بیت‌الاحزان، سبک زندگی فاطمی و نماد ضریح مطهر امام حسین(ع) برای بازدید علاقه‌مندان دایر شده است.

دبیر نمایشگاه حدیث غربت فاطمی ادامه داد: غرفه‌های خطبه فدکیه، بهشت و جهنم، مقام زن، مهدویت، هنرهای فاطمی و دفاع مقدس نیز از دیگر بخش‌های این مجموعه فرهنگی‌مذهبی است.

موسوی با اشاره به بخش‌های جدید و موضوعی نمایشگاه گفت: غرفه‌های اتحادیه دانش‌آموزی، دل‌نوشته‌ها، جبهه مقاومت و کارگروه حجاب نیز با هدف ترویج فرهنگ فاطمی و تقویت بینش دینی مخاطبان در این دوره برپا شده است.

وی از حضور راویانی از شهر مقدس قم در این نمایشگاه خبر داد و بیان کرد: روایتگری سیره و زندگانی حضرت زهرا(س)، سفره حضرت رقیه(س)، ویژه‌برنامه شب شهادت حضرت زهرا(س) و مراسم شام غریبان همراه با تشییع نمادین تابوت حضرت زهرا(س) از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

دبیر نمایشگاه حدیث غربت فاطمی با اشاره به اختصاص بخشی از نمایشگاه به جهاد تبیین خاطرنشان کرد: برنامه‌های عمومی این مجموعه هر شب از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۰ برگزار می‌شود.

موسوی در پایان با اشاره به مشارکت گسترده خادمان در برپایی این رویداد فرهنگی گفت: بیش از ۱۱۰ خادم خواهر و برادر در بخش‌های مختلف نمایشگاه فعالیت می‌کنند و این مجموعه تا ۲۲ آذرماه پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

