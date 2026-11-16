یاسین صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیگیری تخلف شخم غیرمجاز در اراضی ملی دشت‌لیل شهرستان ثلاث باباجانی خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی درباره این موضوع، نیروهای پاسگاه ویژه منابع طبیعی برای بررسی و ارزیابی محدوده در محل حاضر شدند.

وی افزود: این بازدید با هدف شناسایی آثار مداخله غیرمجاز، بررسی وضعیت خاک و پوشش گیاهی و جلوگیری از گسترش تخریب و تصرف انجام شد و نیروهای حفاظتی ضمن بررسی میدانی، مستندات مورد نیاز را برای پیگیری قانونی تهیه و ثبت کردند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ثلاث باباجانی با اشاره به شناسایی فرد متخلف گفت: بر اساس نتایج بررسی‌های انجام‌شده، عامل این اقدام شناسایی شده و پرونده تخلف برای تکمیل مستندات و طی مراحل قانونی در دست پیگیری است.

صالحی با تشریح پیامدهای شخم غیرمجاز در عرصه‌های طبیعی بیان کرد: این اقدام تنها به جابه‌جایی لایه سطحی خاک محدود نمی‌شود، بلکه با از بین بردن پوشش گیاهی، برهم زدن ساختار خاک، کاهش پایداری خاکدانه‌ها و افزایش رواناب، زمینه تشدید فرسایش و کاهش توان تولیدی و حفاظتی عرصه را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در مناطق کوهستانی زاگرس، هرگونه اختلال در پوشش گیاهی و ساختار خاک می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده مداخله و در مقیاس آبخیز به دنبال داشته باشد.

صالحی با تأکید بر اهمیت شناسایی و پیگیری به‌موقع تخلفات منابع طبیعی خاطرنشان کرد: برخورد به‌هنگام با این موارد می‌تواند از گسترش تصرفات و تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر برای احیا و بازسازی عرصه‌های طبیعی جلوگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با تداوم پایش‌های میدانی و استفاده از گزارش‌های مردمی، صیانت از انفال و مقابله با هرگونه تعرض به اراضی ملی را دنبال می‌کند.