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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵

دستگیری عاملان قطع غیرمجاز درختان گز در پارک ملی دریاچه ارومیه

دستگیری عاملان قطع غیرمجاز درختان گز در پارک ملی دریاچه ارومیه

ارومیه- رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از شناسایی و دستگیری عاملان قطع درختان گز در سواحل این پارک ملی، با همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه رشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شیرپنجه در این زمینه گفت: در پی گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت و پیگیری‌های انجام‌شده، عاملان قطع درختان گز در محدوده مشرف به منطقه دول‌دیزج شناسایی و با همکاری مأموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اهمیت درختان گز در حفظ پوشش گیاهی و پایداری زیستگاه‌های طبیعی سواحل دریاچه ارومیه افزود: این درختان با تثبیت خاک و کاهش فرسایش، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی منطقه دارند و قطع غیرمجاز آن‌ها می‌تواند به زیستگاه‌های طبیعی آسیب وارد کند.

رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات محیط‌زیستی تصریح کرد: گشت‌های حفاظتی در سواحل و مناطق حساس پارک ملی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب و قطع غیرمجاز درختان، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6994130

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