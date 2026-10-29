به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به افزایش سرعت پایش جنگل‌ها، شناسایی به‌موقع تهدیدها و تقویت اقدامات پیشگیرانه در عرصه‌های منابع طبیعی کمک کند.

وی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر و شرکت هوانوردی رویای پرواز سیمرغ به نمایندگی عباس سلیمانی کشایه منعقد شده است تا از ظرفیت پاراگلایدر برای پایش جنگل‌های هیرکانی استفاده شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه محدوده اصلی اجرای این همکاری شهرستان‌های نوشهر و چالوس و بخش‌هایی از شهرستان‌های همجوار است، تصریح کرد: شناسایی مناطق پرخطر، رصد کانون‌های احتمالی آتش‌سوزی و اطلاع‌رسانی سریع به نیروهای حفاظتی از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

خزایی‌پول ادامه داد: استفاده از پاراگلایدر در شرایط مناسب جوی و با رعایت ضوابط ایمنی می‌تواند امکان پایش سریع‌تر برخی مناطق مرتفع و صعب‌العبور را فراهم کند و به‌عنوان ظرفیتی مکمل در کنار نیروهای حفاظتی و گروه‌های اطفای حریق مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از عملیات اطفای حریق و کمک به انتقال تجهیزات مورد نیاز به ارتفاعات و مناطق دشوارگذر نیز در چارچوب توان فنی، شرایط پروازی و هماهنگی با نیروهای مسئول، از دیگر زمینه‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

آزادسازی ۵ کیلومتر از نوار ساحلی چالوس

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از آزادسازی حدود ۵ کیلومتر از نوار ساحلی منطقه فرج‌آباد شهرستان چالوس در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با تصرفات غیرمجاز خبر داد.

وی اظهار کرد: این عملیات با پیگیری و رسیدگی حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس و در اجرای دستور دادستان این شهرستان انجام شد و در جریان آن، حدود ۲۰ مورد مستحدثات غیرمجاز شامل دکه و آلاچیق از محدوده ساحلی تخریب و جمع‌آوری شدند.

وی با تأکید بر اینکه سواحل و عرصه‌های ملی متعلق به عموم مردم هستند، تصریح کرد: هیچ فردی مجاز نیست با احداث مستحدثات غیرقانونی، زمینه تصرف یا بهره‌برداری خارج از ضوابط از این عرصه‌ها را فراهم کند. حفاظت از انفال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از مسئولیت‌های اساسی منابع طبیعی است و مقابله با تخلفات در این حوزه در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ضمن قدردانی از حمایت دادستان شهرستان چالوس، همکاری نیروی انتظامی، تلاش نیروهای یگان حفاظت و پیگیری مجموعه حقوقی و حفاظتی اداره منابع طبیعی شهرستان، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در اجرای قانون و حفاظت از عرصه‌های ملی دارد.

مشارکت در نهال‌کاری و توسعه پوشش گیاهی

خزایی‌پول همچنین از پیش‌بینی همکاری در زمینه نهال‌کاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: مشارکت در فعالیت‌های نهال‌کاری در سواحل شهرستان چالوس، به‌ویژه منطقه دوجمان و محدوده‌های پیرامونی، از دیگر محورهای همکاری با شرکت هوانوردی رویای پرواز سیمرغ است که می‌تواند به تقویت پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز کمک کند.

وی با اشاره به اینکه مدت این تفاهم‌نامه یک سال است و با توافق طرفین قابلیت تمدید دارد، افزود: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در پایان تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و عرصه‌های ساحلی نیازمند مشارکت همگانی است و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و نیروهای تخصصی می‌تواند زمینه صیانت مؤثرتر و پایدارتر از این سرمایه‌های طبیعی را فراهم کند.