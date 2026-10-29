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۷ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

پایش جنگل‌های هیرکانی با پاراگلایدر؛ ۵ کیلومتر از ساحل چالوس آزاد شد

پایش جنگل‌های هیرکانی با پاراگلایدر؛ ۵ کیلومتر از ساحل چالوس آزاد شد

نوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه استفاده از پاراگلایدر برای پایش جنگل‌های هیرکانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد خزایی‌پول بعدازظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین و مشارکت بخش خصوصی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی اظهار کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی فعالان بخش خصوصی می‌تواند به افزایش سرعت پایش جنگل‌ها، شناسایی به‌موقع تهدیدها و تقویت اقدامات پیشگیرانه در عرصه‌های منابع طبیعی کمک کند.

وی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر و شرکت هوانوردی رویای پرواز سیمرغ به نمایندگی عباس سلیمانی کشایه منعقد شده است تا از ظرفیت پاراگلایدر برای پایش جنگل‌های هیرکانی استفاده شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با بیان اینکه محدوده اصلی اجرای این همکاری شهرستان‌های نوشهر و چالوس و بخش‌هایی از شهرستان‌های همجوار است، تصریح کرد: شناسایی مناطق پرخطر، رصد کانون‌های احتمالی آتش‌سوزی و اطلاع‌رسانی سریع به نیروهای حفاظتی از مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.

خزایی‌پول ادامه داد: استفاده از پاراگلایدر در شرایط مناسب جوی و با رعایت ضوابط ایمنی می‌تواند امکان پایش سریع‌تر برخی مناطق مرتفع و صعب‌العبور را فراهم کند و به‌عنوان ظرفیتی مکمل در کنار نیروهای حفاظتی و گروه‌های اطفای حریق مورد استفاده قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: پشتیبانی از عملیات اطفای حریق و کمک به انتقال تجهیزات مورد نیاز به ارتفاعات و مناطق دشوارگذر نیز در چارچوب توان فنی، شرایط پروازی و هماهنگی با نیروهای مسئول، از دیگر زمینه‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری است.

آزادسازی ۵ کیلومتر از نوار ساحلی چالوس

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود از آزادسازی حدود ۵ کیلومتر از نوار ساحلی منطقه فرج‌آباد شهرستان چالوس در راستای صیانت از اراضی ملی و مقابله با تصرفات غیرمجاز خبر داد.

وی اظهار کرد: این عملیات با پیگیری و رسیدگی حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان چالوس و در اجرای دستور دادستان این شهرستان انجام شد و در جریان آن، حدود ۲۰ مورد مستحدثات غیرمجاز شامل دکه و آلاچیق از محدوده ساحلی تخریب و جمع‌آوری شدند.

وی با تأکید بر اینکه سواحل و عرصه‌های ملی متعلق به عموم مردم هستند، تصریح کرد: هیچ فردی مجاز نیست با احداث مستحدثات غیرقانونی، زمینه تصرف یا بهره‌برداری خارج از ضوابط از این عرصه‌ها را فراهم کند. حفاظت از انفال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی از مسئولیت‌های اساسی منابع طبیعی است و مقابله با تخلفات در این حوزه در چارچوب قانون دنبال می‌شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر ضمن قدردانی از حمایت دادستان شهرستان چالوس، همکاری نیروی انتظامی، تلاش نیروهای یگان حفاظت و پیگیری مجموعه حقوقی و حفاظتی اداره منابع طبیعی شهرستان، خاطرنشان کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول نقش مهمی در اجرای قانون و حفاظت از عرصه‌های ملی دارد.

مشارکت در نهال‌کاری و توسعه پوشش گیاهی

خزایی‌پول همچنین از پیش‌بینی همکاری در زمینه نهال‌کاری و اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت خبر داد و گفت: مشارکت در فعالیت‌های نهال‌کاری در سواحل شهرستان چالوس، به‌ویژه منطقه دوجمان و محدوده‌های پیرامونی، از دیگر محورهای همکاری با شرکت هوانوردی رویای پرواز سیمرغ است که می‌تواند به تقویت پوشش گیاهی و توسعه فضای سبز کمک کند.

وی با اشاره به اینکه مدت این تفاهم‌نامه یک سال است و با توافق طرفین قابلیت تمدید دارد، افزود: هدف از این همکاری، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تخصصی، تقویت مشارکت بخش خصوصی و بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود برای حفاظت بهتر از منابع طبیعی است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر در پایان تأکید کرد: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی و عرصه‌های ساحلی نیازمند مشارکت همگانی است و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، جوامع محلی، بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی و نیروهای تخصصی می‌تواند زمینه صیانت مؤثرتر و پایدارتر از این سرمایه‌های طبیعی را فراهم کند.

کد مطلب 6993711

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