به گزارش خبرنگار مهر، در راستای توسعه کشاورزی حفاظتی و ترویج روش‌های نوین کشت پایدار، عملیات کشت نیمه‌حفاظتی گندم آبی رقم جلال با استفاده از کود زیستی بارور ۲ و مصرف کود شیمیایی بر اساس نتایج آزمون خاک، در شهرستان چگنی انجام شد.

این سایت الگویی پس از برداشت محصول لوبیا و با رعایت تناوب زراعی و حفظ بقایای گیاهی اجرا شده است. در این روش، عملیات خاک‌ورزی با استفاده از دستگاه چیزل و به‌صورت کم‌خاک‌ورزی انجام شد و آبیاری محصول نیز با استفاده از نوار تیپ در برنامه کشت قرار گرفت.

حفظ رطوبت خاک و افزایش بهره‌وری آب با کم‌خاک‌ورزی

این عملیات با حضور نوری، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، صلواتی، کارشناس کشاورزی حفاظتی سازمان، جعفری، محقق مرکز تحقیقات در بخش مکانیزاسیون، رضایی، مسئول زراعت شهرستان، سروش‌نیا، مسئول روابط عمومی شهرستان، حسین‌پور، کارشناس کشاورزی حفاظتی شهرستان، خوردی، کارشناس کشاورزی حفاظتی مرکز ویسیان، مسئول مرکز و جمعی از همکاران و کشاورزان این مرکز انجام شد.

در جریان اجرای این سایت الگویی، جعفری، محقق مرکز تحقیقات و کارشناس مکانیزاسیون، درباره مزایای روش‌های کم‌خاک‌ورزی توضیحاتی ارائه کرد و نحوه کالیبراسیون دستگاه کشت را به‌صورت عملی برای کشاورزان تشریح کرد.

کم‌خاک‌ورزی با حذف شخم عمیق، به حفظ رطوبت خاک، کاهش فرسایش و مدیریت پایدار منابع خاک و آب کمک می‌کند و می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری آب و کاهش هزینه‌های تولید را در مزارع آبی فراهم سازد.

تأکید بر تناوب زراعی و حفظ بقایای گیاهی

صلواتی، کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، با اشاره به اهمیت توسعه کشاورزی حفاظتی اظهار کرد: اجرای عملیات کم‌خاک‌ورزی در سال نخست اجرای این طرح در مزارع آبی ضرورت دارد و در کنار حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و رعایت تناوب زراعی، به حفاظت از منابع خاک و آب و پایداری تولید کمک می‌کند.

نوری، معاون زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان نیز با تأکید بر نقش مدیریت صحیح کشت در پایداری تولید، گفت: میزان مصرف بذر، رعایت تناوب زراعی و حفظ پوشش گیاهی از عوامل مؤثر در پایداری تولید محصولات کشاورزی هستند.

وی افزود: اجرای سایت‌های الگویی با مشارکت کشاورزان پیشرو، زمینه مناسبی برای ترویج روش‌های نوین کشت و انتقال تجربه‌های عملی به سایر بهره‌برداران فراهم می‌کند و می‌تواند به گسترش کشاورزی حفاظتی در مزارع آبی استان کمک کند.

اجرای این سایت الگویی در سطح یک‌ونیم هکتار از اراضی شهرستان چگنی، گامی در مسیر توسعه کشاورزی حفاظتی، مدیریت بهینه منابع آب و خاک و ترویج روش‌های کشت پایدار در مزارع گندم آبی به شمار می‌رود.