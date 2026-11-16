به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه عصر دوشنبه ۲۵ آبان در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان کاراگستر شبستر بود که در پایان این مسابقه نتیجه را به حریف خود واگذار کرد.

این دیدار در شرایطی برگزار شد که بعثت پس از چند هفته ناکامی و جدایی محمد میرترابی، با هدایت مهدی کیانی به میدان رفت. با این حال، تغییر کادر فنی نتوانست در نخستین مسابقه نتیجه مورد انتظار را برای نماینده کرمانشاه به همراه داشته باشد و کاراگستر با گلزنی در این مسابقه سه امتیاز را از زمین حریف به دست آورد.

بعثت پیش از این مسابقه از ۹ بازی خود ۲ پیروزی، ۳ تساوی و ۴ شکست کسب کرده و با ۹ امتیاز در جایگاه دوازدهم جدول ۱۶ تیمی لیگ آزادگان قرار داشت. این تیم در پنج دیدار پیش از مسابقه با کاراگستر نیز به پیروزی نرسیده بود و حاصل کارش سه شکست و دو تساوی بود.

در سوی مقابل، کاراگستر شبستر با ۱۵ امتیاز و ثبت چهار پیروزی، سه تساوی و دو شکست در رده پنجم جدول قرار داشت و با شرایط آماری بهتری پا به این مسابقه گذاشت. این تیم با پیروزی در کرمانشاه، امتیازهای خود را به ۱۶ رساند و به روند نتیجه‌گیری مثبت خود ادامه داد.

شکست برابر کاراگستر در حالی رقم خورد که بعثت برای فاصله گرفتن از نیمه پایین جدول و جبران نتایج هفته‌های گذشته به امتیاز این مسابقه نیاز داشت. باخت خانگی در نخستین تجربه سرمربی جدید، فشار برای تغییر روند نتیجه‌گیری را در ادامه رقابت‌ها بیشتر می‌کند.

نماینده کرمانشاه در هفته یازدهم لیگ آزادگان باید به مصاف مس کرمان برود؛ دیداری خارج از خانه که برای بعثت فرصتی دیگر جهت بازگشت به مسیر امتیازگیری خواهد بود.