به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور، عصر یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در دیداری خارج از خانه به مصاف فرد البرز رفت و در پایان با نتیجه چهار بر یک شکست خورد.

این مسابقه در حالی برگزار شد که فرد البرز پیش از این دیدار با ۱۴ امتیاز در جایگاه چهارم جدول قرار داشت و بعثت کرمانشاه با ۹ امتیاز، رتبه دوازدهم را به خود اختصاص داده بود. فرد البرز با کسب این پیروزی، امتیازات خود را به ۱۷ رساند و موقعیتش را در جمع تیم‌های بالای جدول تقویت کرد.

شکست برابر فرد البرز در ادامه روندی رقم خورد که بعثت را از مسیر کسب امتیاز دور کرده است. نماینده کرمانشاه پیش از این مسابقه نیز در هفته هشتم برابر سایپا به تساوی بدون گل رسیده بود و در دو دیدار هفته‌های هفتم و هشتم مقابل فولاد نوین و سایپا نیز نتوانسته بود به پیروزی دست پیدا کند.

با این نتیجه، بعثت پس از ۹ مسابقه همچنان ۹ امتیازی باقی ماند و با ثبت چهار شکست، سه تساوی و دو پیروزی، شرایط دشواری در جدول رقابت‌ها دارد. این تیم در چهار دیدار اخیر خود موفق به کسب پیروزی نشده و برای بهبود جایگاهش نیازمند بازگشت به روند امتیازگیری است.

نگاهی به وضعیت جدول نشان می‌دهد فاصله بعثت با تیم‌های بالای جدول افزایش یافته و ادامه این روند می‌تواند کار نماینده کرمانشاه را برای نزدیک شدن به جمع مدعیان دشوارتر کند. از سوی دیگر، جبران نتایج اخیر و تقویت عملکرد هجومی و دفاعی، از ضرورت‌های این تیم برای فاصله گرفتن از نیمه پایین جدول به شمار می‌رود.

بعثت کرمانشاه در هفته دهم رقابت‌های لیگ آزادگان روز ۲۵ آبان‌ماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه میزبان مس سونگون خواهد بود؛ دیداری که می‌تواند فرصتی برای جبران شکست اخیر و بازگشت این تیم به مسیر کسب امتیاز باشد.