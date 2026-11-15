به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، فردا دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه از ساعت ۱۵ در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف کاراگستر شبستر می‌رود؛ مسابقه‌ای که برای نماینده استان و سرمربی تازه‌وارد آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

بعثت در ۹ هفته ابتدایی لیگ آزادگان نتوانسته نتایج باثباتی کسب کند و با ۲ پیروزی، ۳ تساوی و ۴ شکست، ۹ امتیاز به دست آورده و در جایگاه دوازدهم جدول ۱۶ تیمی قرار دارد. این تیم تاکنون ۸ گل به ثمر رسانده و ۱۰ بار دروازه‌اش باز شده است.

نماینده کرمانشاه در پنج مسابقه اخیر خود سه شکست و دو تساوی داشته و در این مدت موفق به کسب پیروزی نشده است. آخرین برد بعثت به دیدار مقابل پالایش نفت بندرعباس در ۱۳ مهر بازمی‌گردد و این تیم در آخرین مسابقه خود نیز با نتیجه چهار بر یک برابر فرد البرز شکست خورد.

در سوی دیگر، کاراگستر شبستر با ۱۵ امتیاز و حاصل چهار برد، سه تساوی و دو شکست، در رتبه پنجم جدول قرار دارد و با فاصله شش امتیازی نسبت به بعثت وارد این مسابقه می‌شود. این تیم در پنج دیدار اخیر خود چهار پیروزی و یک تساوی به دست آورده و بدون شکست بوده است.

آمار بازی‌های خانگی بعثت نشان می‌دهد این تیم در چهار مسابقه‌ای که در کرمانشاه برگزار کرده، یک برد، دو تساوی و یک شکست داشته است. کاراگستر نیز در چهار بازی خارج از خانه خود یک پیروزی، یک تساوی و دو شکست ثبت کرده است؛ آماری که نشان می‌دهد بعثت با وجود فاصله امتیازی در جدول، در خانه فرصت امتیازگیری دارد.

این مسابقه در شرایطی برگزار می‌شود که مهدی کیانی پس از جدایی توافقی محمد میرترابی، به‌عنوان سرمربی جدید بعثت انتخاب شده است. کیانی که فصل گذشته نیز در کادر فنی این تیم حضور داشت، اکنون در نخستین مأموریت خود باید برای تغییر روند نتیجه‌گیری نماینده کرمانشاه تلاش کند.

بعثت برای بهبود موقعیت خود در جدول به کسب امتیاز در این دیدار نیاز دارد و پیروزی برابر حریف بالانشین می‌تواند علاوه بر پایان دادن به روند پنج مسابقه بدون برد، شروعی امیدوارکننده برای کادر فنی جدید باشد. در مقابل، کاراگستر نیز با توجه به جایگاه خود در جمع تیم‌های بالای جدول، برای حفظ موقعیتش به دنبال امتیازگیری در کرمانشاه خواهد بود.