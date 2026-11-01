بعثت کرمانشاه در مصاف خانگی برابر سایپا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه از ساعت ۱۵ روز دوشنبه ۱۱ آبان در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف سایپا می‌رود تا در چارچوب هفته هشتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، یکی از دیدارهای مهم این هفته را برگزار کند.

بعثت در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارد که پس از انجام هفت بازی، با کسب ۸ امتیاز حاصل از ۲ پیروزی، ۲ تساوی و ۳ شکست، در جایگاه دهم جدول رده‌بندی قرار گرفته است. این تیم تاکنون ۷ گل به ثمر رسانده و ۶ بار نیز دروازه‌اش باز شده است.

نگاهی به نتایج اخیر نماینده کرمانشاه نشان می‌دهد این تیم در پنج مسابقه گذشته خود برابر فولاد ب به تساوی بدون گل رسیده، مقابل پارس جنوبی جم و آریو اسلامشهر شکست خورده و در دیدار با پالایش نفت بندرعباس به پیروزی ۲ بر یک دست یافته است؛ همچنین در مصاف با مس رفسنجان با نتیجه یک بر صفر مغلوب شد. این روند بیانگر آن است که بعثت برای تثبیت شرایط خود در جدول، به کسب امتیاز در دیدارهای پیش رو نیاز دارد.

در سوی دیگر میدان، سایپا با ۱۰ امتیاز از هفت مسابقه در رتبه هفتم جدول ایستاده و با سه برد، یک تساوی و سه شکست، چهار امتیاز بیشتر از بعثت اندوخته است. بنابراین نتیجه این مسابقه می‌تواند فاصله دو تیم را در جدول تغییر دهد و برای بعثت فرصتی جهت نزدیک شدن به تیم‌های بالاتر فراهم کند.

یکی از نکات قابل توجه در عملکرد بعثت، نقش امین اسدی در خط حمله این تیم است که با چهار گل، بهترین گلزن نماینده کرمانشاه در رقابت‌های فصل جاری به شمار می‌رود. در مقابل، رضا زاهدتبار با دو گل، بهترین گلزن سایپا بوده است؛ آماری که اهمیت استفاده بعثت از موقعیت‌های گلزنی و مهار مهاجمان حریف را در این مسابقه نشان می‌دهد.

بعثت در سه مسابقه از هفت دیدار گذشته خود موفق به ثبت کلین‌شیت شده و میانگین گل خورده این تیم نیز کمتر از یک گل در هر بازی است. با این حال، نوسان در نتیجه‌گیری هفته‌های اخیر باعث شده این تیم در میانه جدول قرار بگیرد و دیدار خانگی برابر سایپا فرصتی برای جبران امتیازهای ازدست‌رفته باشد.

با توجه به فاصله دو تیم در جدول و میزبانی بعثت در ورزشگاه آزادی کرمانشاه، این مسابقه برای هر دو تیم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ سایپا برای نزدیک ماندن به جمع مدعیان و بعثت برای بهبود جایگاه خود و فاصله گرفتن از تیم‌های پایین‌تر جدول به دنبال کسب امتیاز خواهد بود.