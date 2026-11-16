https://mehrnews.com/x3dCZS ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ کد مطلب 7013314 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸ تجمع مردم یاسوج در دویست و شصت و یکمین شب اقتدار یاسوج-تجمع مردم یاسوج در دویست و شصت و یکمین شب اقتدار برگزار شد. دریافت 34 MB کد مطلب 7013314 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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