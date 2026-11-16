به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عباسعلی پهلوانی‌نسب اظهار کرد: مأموران پاسگاه انتظامی قرق در جریان گشت‌زنی هدفمند در حوزه استحفاظی خود، به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این کامیون، چهار تن چوب جنگلی فاقد مجوز کشف شد و در همین رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی گرگان با هشدار درباره پیامدهای قطع غیرقانونی درختان جنگلی، این اقدام را تعرض به منابع ملی و عاملی برای بروز آسیب‌های زیست‌محیطی دانست و از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه قاچاق چوب و فرآورده‌های جنگلی را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.