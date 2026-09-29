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۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق در اردستان کشف شد

یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق در اردستان کشف شد

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از کشف یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق در بازرسی ماموران انتظامی این فرماندهی خبر داد.

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق محصولات منابع طبیعی از قطع و دپوی غیر مجاز چوب تاغ قاچاق در یک تاغ زار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی از محل مذکور بازدید کردند که در نهایت مقدار یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق که در حال بارگیری داخل یک خودرو بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در این عملیات یک فرد متخلف دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

کد مطلب 6962950

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