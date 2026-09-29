یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق در اردستان کشف شد

سرهنگ حجت الله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان اردستان در اجرای طرحهای مقابله با قاچاق محصولات منابع طبیعی از قطع و دپوی غیر مجاز چوب تاغ قاچاق در یک تاغ زار مطلع و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران پس از کسب اطلاعات لازم طی هماهنگی با مرجع قضائی از محل مذکور بازدید کردند که در نهایت مقدار یک تن و ۸۰۰ کیلو چوب تاغ قاچاق که در حال بارگیری داخل یک خودرو بود کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان تصریح کرد: در این عملیات یک فرد متخلف دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی تحویل مرجع قضائی شد.