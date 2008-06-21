متن کامل پیش نویس قرارداد شفاف سازی درآمد نفتی

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد جز (ی) بند 7 قانون بودجه سال جاری، تصویب کرد وزارت نفت به نمایندگی از سوی دولت نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران اقدام کند.

این قرارداد در اجرای مقررات جزء "ی" بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت ایران منعقد خواهد شد.

بر اساس پیش نویس این قرارداد، وزارت نفت مکلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار قطعی خزانه منظور کند و از محل 16 درصد باقیمانده به ترتیب معادل 5 و 8 درصد به عنوان مالیات عملکرد و جمعا معادل 94 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار دولت ( خزانه ) واریز کند.

در این پیش نویس آمده است: ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی نیز در هر ماه برابر با مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها در همان ماه ضرب در 94 درصد میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی در همان ماه خواهد بود.

بنابراین گزارش درباره نفت خام تولیدی از میادین مشترک نیز با کشورهای همسایه و میادین دریایی 5 درصد از سهم دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص شرکت اضافه می شود.

همچنین بر اساس این پیش نویس این قرارداد، موجودی نفت خام تولیدی در پایان سال 1387 که در سال 1388 به فروش می رسد ( موجودی نفت خام پایان سال 1387 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت خام صادراتی در اسفند ماه سال 1387 در محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت و مشمول مقررات این قرارداد می شود.

به گزارش مهر، محل نفت خام تحویلی به پالایشگاه های داخلی درون پالایشگاه خواهد بود، ضمن اینکه هدررفتگی عملیات نفت در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه ها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تایید آن مشترکا به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور است.

در پیش نویس این قرارداد آمده است: بر اساس تصویب هیئت وزیران، شرکت نفت مکلف است 100 درصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد در سال 1383 پس از ایفای تعهدات سررسید شده قراردادهای بیع متقابل نفتی ( که بر اساس قوانین برنامه و بودجه سالهای گذشته منعقد شده است) به عنوان علی الحساب پرداختهای موضوع ماده 7 این قرارداد بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حسابهای مذکور در جز(ه) بند 7 واریز نماید .

همچنین در سال جاری یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی از محل اعتبار موضوع ردیف 503748 منظور در قسمت چهارم قانون قانون بودجه به واردات بنزین و نفت گاز را به صورت مستقل در دفاتر قانونی خود نگهداری نماید به طوری که به صورت مستقل قابل رسیدگی از سوی حسابرسان سازمان حسابرسی باشد.

متن کامل پیش نویس این قرارداد به شرح ذیل است:

فصل اول- تعاریف و کلیات

ماده1: تعاریف و اصطلاحات

عبارات و اصطلاحات بکار برده شده در این قرارداد به شرح ذیل است:

قرارداد: به معنای سند حاضر، دولت به معنای دولت جمهوری اسلامی ایران ،وزارت نفت به معنای وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران ،شرکت به معنای شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن ،بانک مرکزی به معنای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، خزانه به معنای خزانه داری کل کشور وبند(7) به معنای بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور است.

نفت خام: عبارتست از هیدروکربورهای مایعی که پس از استخراج از میدانهای نفتی و تفکیک آب و گاز آن حاصل می شود.

نفت خام تولیدی: عبارت است از نفت خام تولیدی از میدانهای نفتی ایران توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه و وابسته به آن و ونیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آنها.

گازخام تولیدی یا گاز طبیعی : عبارت است از هیدروکربورهای گازی که از میدانهای گازی پس از تفکیک گاز و آب و از میدانهای نفتی پس از تفکیک نفت و آب به دست می آید و در این قرارداد گاز طبیعی نامیده می شود.

مبادی اولیه صادرات: مبادی اولیه صادرات نفت خام عبارت از پایانه های نفتی جزایر خارک، سیری و لاوان ،پایانه بهرگانسر و پایانه شناور سروش .

موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اجرای مفاد بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور.

ماده (3 ) مدت قرارداد

مدت قرارداد از ابتدای سال 1387 تا پایان آن سال می باشد

ماده (4)ارزش نفت خام تولیدی

ارزش نفت خام تولیدی موضوع جزء ".الف" بند (7) عبارتست از مجموع ارزش نفت خام تحویلی برای صادرات و نیز ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی از محل نفت خام تولیدی در سال 1387.

تبصره- در صورتی که به دلایل عملیاتی و موافقت وزیر نفت ضرورت داشته باشد که شرکت ، بخشی از نفت خام را برای فروش به مبادی ثانویه صادراتی در خارج از ایران منتقل نماید در این حالت ارزش نفت خام در مبادی اولیه عبارت از قیمت فروش در مبادی ثانویه پس از کسر هزینه های حمل، بیمه، انبارداری و سایر هزینه های مرتبط خواهد بود.

میزان کاهش حجمی نفت خام در مبادی ثانویه نسبت به ارقام اندازه گیری شده در مبادی اولیه صادرات از نظر این قرارداد قابل قبول نبوده و به عهده شرکت ملی نفت ایران می باشد.

ماده ( 5 )

ضوابط فروش نفت خام به خارج طبق شیوه نامه ای است که برای سال 1385 به تصویب مجمع عمومی شرکت رسیده است.

ماده 6: ارزش گاز طبیعی

ارزش گاز طبیعی عبارت است از حاصل ضرب حجم گاز طبیعی تولیدی و شصت و چهار درصد (64 درصد) قیمت آزاد بر مبنای قیمت قرارداد درازمدت وارداتی مندرج در جزء "ب" بند (7)

فصل دوم - تعهدات شرکت

ماده (7 )

شرکت مکلف است معادل 81 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار قطعی خزانه منظور نماید و از محل 19 درصد باقیمانده به ترتیب معادل 5 درصد و 8 درصد به عنوان مالیات عملکرد سال 1387 شرکت و علی الحساب سود سهام دولت بابت عملکرد سال یاد شده شرکت، جمعا معادل 94 درصد ارزش نفت خام تولیدی را به حساب بستانکار دولت (خزانه) منظور نماید.

تبصره 1- ارزش نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی درهر ماه برابر با مقدار نفت خام تحویلی به پالایشگاهها در همان ماه ضرب در نود و چهار درصد (94 درصد) میانگین بهای هر بشکه نفت خام صادراتی در همان ماه می باشد.

منظور از میانگین فوق حاصل تقسیم درآمد ناشی از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات در ماه مورد نظر بر کل حجم نفت خام صادراتی بر حسب بشکه در همان ماه می باشد.

تبصره 2- در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد (5 درصد) از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه های تولید به سهم خالص شرکت اضافه می شود.

تبصره 3- موجودی نفت خام تولیدی در پایان سال 1387 که در سال 1388 به فروش می رسد (موجودی نفت خام تولیدی در پایان سال 1387 که در سال 1388 به فروش می رسد (موجودی نفت خام پایان سال 1387 در مبادی اولیه و ثانویه صادراتی) به قیمت متوسط نفت خام صادراتی در اسفندماه سال 1387 محاسبه و در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در حسابهای مربوط ثبت می شود و مشمول مقررات این قرارداد است.

تبصره3- سه درصد (3 درصد) ارزش نفت خام تولیدی در جهت تجهیز منابع سرمایه ای طرحهای استخراج و تولید نفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت قرار می گیرد. شرکت موظف است اعتبارات مزبور را جداگانه در بخش منابع ومصارف خود منظور نماید.

معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گاز رسانی به شهرها و روستاها می شود.

ماده ( 8 )

محل نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی درون پالایشگاه خواهد بود. هدررفتگی عملیاتی نفت خام در خطوط انتقال نفت خام به پالایشگاه ها و مبادی صادراتی به عهده شرکت بوده و تایید میزان آن مشترکا به عهده وزارت نفت و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می باشد. هدررفتگی ناشی از حوادث غیر مترقبه (فورس ماژور) جزء تولید محسوب نمی شود.

ماده (9 )

شرکت مکلف است براساس ماده (6) این قرارداد به ازاء هر متر مکعب گاز طبیعی خود مبلغ چهارصد و چهل و یک و شش دهم (441.6) ریال به حساب بستانکار خزانه منظور نماید.

تبصره 1- حجم گاز تولید داخلی که در هر ماه مبنای محاسبات ماده (6) این قرارداد موضوع جزء "ب" بند (7) قرار می گیرد عبارتست از حجم گاز طبیعی تولیدی در هر ماه بر اساس اندازه گیری حجم گاز تصفیه شده پالایشگاه ها (شامل گاز تحویلی به خطوط انتقال، گاز سوخت مصرفی پالایشگاهها، اتان و LPG تولیدی) و گاز خروجی کارخانه های گاز و گاز مایع ضربدر ضریب افزایشی که در جدول شماره (1) این قرارداد آمده محاسبه می شود (این ضریب به منظور جبران کاهش حجم ناشی از مصرف داخلی و مواد تفکیک شده در فرآیند پالایش و فرآورش حسب مورد برای هر یک از واحدهای فوق تعیین شده است) بدون در نظر گرفتن حجم گاز وارداتی با منظور کردن تغییرات در موجودی خطوط انتقال در ابتدا و انتهای هر ماه.

تبصره 7- گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاههای نفتی مستثنی بوده و در محاسبات منظور نمی شوند.

ماده (10 )

در اجرای جز ء "ی" بند (7) شرکت مکلف است در سال 1387 ثبت های مالی مربوط به عملیات تولید و فروش نفت خام و گاز طبیعی را طبق دستورالعمل حسابداری که ابلاغ می شود در پایان هر ماه در دفاتر قانونی و در پایان سال در حسابهای عملکرد و سود و زبان خود ثبت نماید.

ماده (11) واریز وجوه به حساب خزانه

شرکت مکلف است صد درصد (100 درصد) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 پس از ایفای تعهدات سر رسید شده قراردادهای بیع متقابل نفتی (که بر اساس قوانین برنامه و بودجه های سالهای گذشته منعقد شده است) به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع ماده (7) این قرارداد به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی به حساب های مذکور در جزء "ه") بند (7) واریز نماید.

همچنین آن بخش از تعهدات بیع متقابل که در سال 1387 قابل تصفیه است به شرح جدول مصوبه مجمع عمومی شرکت می باشد.

ماده (12 ) یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی

یارانه بنزین و نفت گاز وارداتی در سال 1387 از محل اعتبار موضوع ردیف 502748 منظور در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1387 قابل تامین و پرداخت می باشد و شرکت موظف است حسابهای مربوط به واردات بنزین و نفت گاز را بطور مستقل در دفاتر قانونی خود نگهداری نماید. بنحوی که بصورت مستقل قابل رسیدگی توسط حسابرسان سازمان حسابرسی باشد.

ماده (13 )

تمامی سود خالص (سود ویژه) شرکت که پس از اعمال حساب پرداخت های موضوع مواد (7) و (9) این قرارداد ایجاد می شود به منظور تامین صنایع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده (مذکور در جداول پیوست شماره 2 قانون بودجه سال 1387) قابل اختصاص بوده و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت و مراجع قانونی ذیربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور می شود.

ماده( 14 )

در سال 1387 بازپرداخت تعهدات سرمایه ای شرکت از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط قبل و بعد از اجرای قانون بودجه سال 1387 کل کشور ایجاد شده و یا می شود از محل منابع داخلی به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.

فصل سوم - سایر موارد

ماده( 15 )

روش اندازه گیری کلیه اجسام و اوزان تولیدی و فروش مذکور در این قرارداد حسب مورد بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت می باشد (پیوست 2 این قرارداد) . صحت و اعتبار تمام اندازه گیری های فوق منوط به تایید وزارت نفت است و احجام واوزان مورد تایید وزارت نفت اساس مورد قطعی است.

ضمنا وزارت نفت از طریق موسسات بازرسی حرفه ای ذی صلاح بر روش و صحت ابزارهای اندازه گیری و انجام اندازه گیری ها نیز امسال نظارت می نماید.

ماده( 16 )

مبنای نرخ تسعیر ارز در مورد صادرات نفت خام، روز واریز وجه به حساب بانک مرکزی و در مورد نفت خام تحویلی به پالایشگاههای داخلی متوسط نرخ معامله بانک مرکزی در ماه مورد نظر خواهد بود.

ماده (17 )

مبالغ بستانکداری و بدهکاری دولت (خزانه) و متقابلا بدهکاری و بستانکداری شرکت که به موجب این قرارداد ایجاد می شود، مطابق آئین نامه اجرایی بند (7) مصوب هیئت وزیران تسویه می شود.

ماده( 18 )

شرکت مکلف به اجرای تصمیمات ابلاغی وزارت نفت در مورد تنظیم میزان تولید سالانه نفت خام بر اساس حجم عملیات هر یک از میادین نفتی طبق قسمت دوم جز "الف" بند (7) است. همچنین شرکت مکلف است عملیات مرتبط با این قرارداد را تحت نظارت عالیه وزارت نفت مطابق با رویه های معمول در صنعت نفت به انجام رساند.

ماده ( 19)

شرکت مکلف است مطابق فرم ابلاغی وزارت ، گزارش ماهانه عملکرد این قرارداد را به وزارت نفت ارائه نماید. این گزارش باید از طریق وزارت نفت به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارسال شود.

ماده ( 20 )

هرگونه تغییر در این قرارداد در چارچوب مقررات بند (7) پس از توافق طرفین قرارداد باید به تصویب هیئت وزیران برسد.