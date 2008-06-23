بررسی چگونگی پیشرفت سواره نظام ایرانی از دوره هخامنشی تا دوران اشکانی

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حاشیه برگزاری نمایشگاه "ابزارها و نمادهای رزم در آثار موزه ملی ایران" این سخنرانی توسط پرفسور مارک یان اولبریخت استاد برجسته و رئیس بخش تاریخ شرق و تمدن های شرقی دانشگاه کراکف لهستان و متخصص دوره پارت و هلنیسم برگزار می شود.

این نشست چشم اندازی از وضعیت سواره نظام ایران و رشد و توسعه آن در دوره های هخامنشی و پارتی بوده و هدف آن ارتقای سطح دانش علاقمندان و پژوهشگران در این زمینه است.

نمایشگاه "ابزارها و نمادهای رزم در آثار موزه ملی ایران" که قرار بود سی ام خرداد ماه 87 به کار خود پایان دهد به مدت 2 هفته تا 15 تیرماه تمدید شده است.

این نمایشگاه مشتمل بر 220 شیء فرهنگی متنوع از دوران های پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامـی است که به بیان سابقه تمـدن سلحشوری، رزم آوری، مقاومت و دفاع در ایران پرداخته است.

لازم به ذکر است پرفسور مارک یان اولبریخت سخنران نشست علمی"چگونگی پیشرفت سواره نظام ایرانی از دوره هخامنشی تا دوره اشکانی" مولف چندین جلد کتاب از جمله سواره نظام سنگین اسلحه در دنیای باستان و ایران باستان و همچنین نویسنده بیش از 20 مقاله و 30 نقد در حوزه مرتبط با ایران و تأثیرات متقابل ایران بر غرب و غرب بر ایران در دنیای باستان است.

ایشان همچنین مسئول برگزاری کنفرانس جهانی شرق شناسی سال 2009 دانشگاه کراکف لهستـان هستند.