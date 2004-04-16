خطوط توليد ورقهاي رنگي و گالوانيزه فولاد مباركه 30 فروردين ماه راه اندازي مي شوند

معاون طرح و توسعه فولاد مباركه اصفهان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به توليد ورق هاي معمولي در كشور گفت: خط توليد ورق گالوانيزه با ظرفيت اسمي سالانه 200هزار تن يكشنبه 30 فروردين ماه جاري راه اندازي خواهد شد.

محمد رجايي افزود: پيش بيني مي شود در مدت يكسال اين خط توليد به ظرفيت اسمي خود خواهد رسيد.

به گفته وي، خط توليد گالوانيزه فولاد مباركه اصفهان يكي از بزرگترين خط توليد اين محصول در خاورميانه و نخستين واحد توليد ورق گالوانيزه رنگ پذير در كشور و حتي منطقه است.

وي با اشاره به مقاوم بودن ورق گالوانيزه در برابر زنگ زدگي تصريح كرد: اين ورق در ساخت لوازم خانگي، بدنه خودرو مصرف مي شود و به علت كيفيت بالا قابليت رنگ پذيري آن بسيار زياد است.

وي همچنين در باره راه اندازي خط توليد ورق رنگي گفت: خط توليد ورق رنگي با ظرفيت سالانه 100هزار تن نيز در اين كارخانه راه اندازي مي شود.

رجايي افزود: در حال حاضر ورق رنگي با كيفيت رنگ بالا در بازار داخلي مصرف زيادي ندارد كه بدست آوردن بازارهاي داخلي و خارجي هم اكنون در دست بررسي است. وي ، مورد مصرف ورق رنگي را در ساخت سازه هاي دريايي، پوشش ساختمان ها و جاهايي كه رطوبت زيادي دارند ذكر كرد و افزود: هم اكنون از اين نوع ورق ها در كشورها اروپايي استقبال زيادي مي شود.

وي با اشاره به راه اندازي نيروگاه گازي 100 مگاواتي فولاد مباركه تصريح كرد: با راه اندازي اين نيروگاه توان توليد برق فولاد مباركه اصفهان از200 به 300 مگاوات افزايش مي يابد.

وي هدف از راه اندازي اين نيروگاه را پشتيباني و تامين برق مورد نياز براي خطوط توليد جديد ذكر كرد و افزود: با راه اندازي اين نيروگاه نياز به برق مصرفي خطوط توليد فولاد مباركه اصفهان تامين مي شود.

وي ميزان سرمايه گذاري براي راه اندازي خط توليد ورق گالوانيزه ، ورق رنگي و نيروگاه را در مجموع 300 ميليارد ريال بيان كرد و افزود: تمام منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در اين خطوط توسط خود فولاد مباركه اصفهان تحقق يافته است.

معاون طرح و توسعه فولاد مباركه اصفهان خاطرنشان كرد: حدود 40 درصد تجهيزات مورد نياز در خطوط جديد در داخل و با نظارت متخصصين ايراني ساخته وما بقي از كشورهاي ايتاليا، آلمان و بلژيك تامين شده است.

به گفته وي، عمليات بتن ريزي ، خاكبرداري ، نصب و ساخت اسكلت فلزي ، نصب تجهيزات و راه اندازي تمام خطوط توسط شركتهاي داخلي و با نظارت اين سه كشور خارجي انجام شده است.