به گزارش خبرنگار مهر، فصل تابستان در رسانه ملی با برنامه‌های خاص متناسب با ایام تعطیلات و اوقات فراغت مخاطبان آغاز شده است. در این میان سهم مجموعه‌های تلویزیونی از برنامه‌های جدید به نظر حساب‌شده و متناسب با نیاز این ایام در نظر گرفته شده است. شبکه‌های پنجگانه سیما همراه با آغاز تابستان علاوه بر اینکه به پخش برخی مجموعه‌های باقیمانده از پاییز سال گذشته و بهار می‌پردازند، اقدام به پخش مجموعه‌های جدید کرده اند. مجموعه‌هایی که در ساعات مختلف شبانه‌روز بنا به زمان پخش، بخشی خاص از مخاطبان را مورد توجه قرار داده و تنوعی خاص را برای گروه‌های سنی مختلف مد نظر قرار داده‌اند.



سه در چهار شبکه یک:

این شبکه تابستان را با پخش سه مجموعه جدید آغاز کرد که متشکل از دو مجموعه طنز و یک مجموعه تاریخی هفتگی است که چند سالی در مرحله تولید و فیلمبرداری به سر برده و بالاخره به آنتن شبکه یک رسید. همچنین مجموعه‌های این شبکه شیوه‌های جدید پخش چند روز در هفته را تجربه کرده‌اند. "سه در چهار" ساخته مجید صالحی از بیستم خرداد با پخش در ساعت 22 روزهای زوج آغاز به کار کرد. این مجموعه طنز دومین تجربه کارگردانی صالحی پس از مجموعه طنز آیتمی "آشتی‌کنان" است که به تهیه‌کنندگی حسن روستایی بر اساس فیلمنامه علیرضا مسعودی در گروه خانواده شبکه یک تولید شده است. داستان "سه در چهار" درباره دو باجناق است که در رقابت با هم تصمیم می‌گیرند یک شرکت خدماتی تأسیس کنند و این مسئله آنها را درگیر ماجراهایی بامزه می‌کند. محمد کاسبی، شهره لرستانی، علی صادقی، مهران رجبی، نادیا دلدارگلچین، آناهیتا افشار، مریم سلطانی، شهرام قائدی، اشکان اشتیاق و شمسی فضل‌اللهی در این مجموعه بازی می‌کنند. "سه در چهار" در حالی جایگزین "سرنوشت" شد که بالاخره با مشاهده تیتراژ این مجموعه مشخص شد که رضا عطاران مشاور کارگردان و محمدحسین لطیفی مشاور پروژه بوده اند. مجموعه این نقطه امتیاز را از ابتدا با خود به همراه داشت که با وجود همه افت و خیزهای ابتدایی برای ارتباط گرفتن با مخاطب، به شدت ایرانی و متأثر از مناسبات و روابط روز در خانواده‌ها است. با گذشت چند قسمت از پخش و تغییر مقاطع قصه که شرایطی فراهم می‌شود تا خانواده دو باجناق همخانه شوند، جذابیت‌های طنز مجموعه رشدی خاص داشته و فضایی ایجاد کرده تا تقابل و رویارویی این دو خانواده پر جمعیت و همچنین کاراکترهای متضاد بیشتر به چشم بیاید و سوژه موقعیت‌های طنز شود. بخصوص وقتی تور قصه خوب پهن می‌شود به نویسنده هم برای طراحی قصه‌های اپیزودیک کمک کرده تا پتانسیلی بیشتر از طنز را وارد کار کند که در کنار کارگردانی متناسب با متن صالحی جوابی خوب هم گرفته است.

"پاتوق" ساخته شاهین باباپور از 21 خرداد هر شب ساعت 30/19 در حال پخش است. این مجموعه اپیزودیک که از تولیدات گروه خانواده است به تهیه‌کنندگی مجید نادری در 80 قسمت 20 تا 25 دقیقه‌ای بر مبنای فیلمنامه مهشید تهرانی و رویا اسدی ساخته شده است. رضا بابک، آزیتا لاچینی، حبیب دهقان‌نسب، زهره حمیدی، شهناز شهبازی و امیررضا دلاوری از جمله 180 بازیگر این مجموعه هستند.

محمدعلی کشاورز، میکائیل شهرستانی، روشنک عجمیان، شهرام عبدلی، نگار فروزنده، علی اوسیوند، حسن شکوهی، مهدی صبایی، لیدا عباسی، حبیب دهقان‌نسب، زهره حمیدی، زیبا بروفه، آناهیتا همتی، سعید پیردوست، شهین علیزاده، حامد آقایی، اسماعیل شنگله، الناز وجدی، علیرضا مظاهری و عرفان شرفزاده از دیگر بازیگران "پاتوق" هستند.

این مجموعه طنز هر چند در مواردی چون تعداد بازیگران حرفه‌ای و ... در تلویزیون رکورددار است اما ماحصل آن نشان می‌دهد که نتوانسته گامی نو در عرصه طنز تلویزیونی بردارد و بیش از هر چیز ساختار و درام‌پردازی آن کهنه و قدیمی به نظر می‌آید. بخصوص که تمهید استفاده از یک مکان به عنوان لوکیشن محوری و شناسنامه‌دار برای پرداختن به شخصیت‌ها و قصه‌های مختلف در مجموعه‌های مختلف امتحان خود را پس داده و "پاتوق" نتوانسته جذابیتی به این ساختار تکراری ببخشد.

"یوسف پیامبر (ع)" با نام قبلی "حضرت یوسف (ع)" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی فرج‌الله سلحشور از جمعه هفتم تیرماه ساعت 22 آغاز به کار کرد. این مجموعه داستان قرآنی زندگی این پیامبر را از زمان تولد تا میانسالی با موضوعاتی چون حسادت برادران یوسف به او، فروخته شدن به عنوان برده، توجه زلیخا به او، زندانی شدن حضرت یوسف، به عزیزی مصر رسیدن و ... روایت می‌کند.

فیلمبرداری این مجموعه 40 قسمتی از اوایل خرداد 83 شروع شد و فیلمبرداری آن به شیوه 35 میلیمتری در سال گذشته به پایان رسید. حدود 180 بازیگر در این مجموعه حضور دارند که از آن جمله می‌توان به کتایون ریاحی (زلیخا)، مصطفی زمانی (یوسف (ع))، محمود پاک‌نیت (یعقوب (ع))، فرشته سرابندی، جعفر دهقان، فرامرز مهرجو، زهرا سعیدی، مریم بخشی، سودابه علیپور، کورش زارعی و امیرحسین مدرس اشاره کرد.

"یوسف پیامبر (ع)" با گذشت دو قسمت از پخش در آغاز راه به سر می‌برد و به نوعی قضاوت کردن درباره آن زودهنگام است ولی می‌توان این نکته را در مورد آن مطرح کرد که با پرداختن به بخش‌های پیدا و پنهان از این روایت قرآنی جذابیت‌هایی خاص برای گروه‌های مختلف مخاطبان خود دارد. چه کسانی که با جزئیات داستان زندگی این پیامبر آشنا هستند و چه کسانی که تنها نقاط برجسته‌ای چون عشق هوس‌آلود زلیخا به جمال یوسف را در خاطر دارند.





بزرگمرد کوچک

شبکه دو:

این شبکه تابستان را با پخش دو مجموعه جدید و دو مجموعه در حال پخش از فصل بهار آغاز کرد که متشکل از یک مجموعه کودکانه، یک مجموعه جاسوسی و دو مجموعه بهاری طنز و درام است. ضمن اشاره به این نکته که یکی از مجموعه‌های جدید این شبکه از روز یکشنبه 16 تیر آغاز شد و مجموعه دیگر با پخش تیزر به زودی روی آنتن می‌رود.

"جاده در دست تعمیر" به نویسندگی مهدی سعادت و کارگردانی حسین تبریزی به تهیه‌کنندگی علیرضا ابراهیمی‌دلیجانی از پنجشنبه 12 اردیبهشت ساعت 21 پخش شد. این مجموعه با رویکرد طنز اجتماعی به شوخی با پلیس راهنمایی رانندگی و کنترل نامحسوس می‌پردازد و داستان آن درباره سه باجناق است که درگیر ماجراهایی مرتبط با پدر زنشان می‌شوند.

بهزاد فراهانی، ثریا قاسمی، ابوالفضل پورعرب، رضا توکلی، مریم امیرجلالی، کیومرث ملک‌مطیعی، لاله صبوری، سحر زکریا و کیانوش گرامی از بازیگران این مجموعه هستند. مجموعه‌ای که به نظر می‌آید با رویکردی نه چندان تازه به جمع بازیگران طنز و همچنین قصه و نوع طنز انتخابی ویژگی خاص ندارد و سوژه جدید پلیس کنترل نامحسوس تنها نمودی آیتم‌وار در آن پیدا کرده است.

"مرگ تدریجی یک رویا" با نام قبلی "سفر به تاریکی" به نویسندگی علیرضا محمودی، کارگردانی فریدون جیرانی و تهیه‌کنندگی آرمان زرین‌کوب در 13 قسمت از سه‌شنبه دهم اردیبهشت آغاز به کار کرد. داستان آن درباره نویسنده‌ای جوان به نام مارال عظیمی است که پس از انتشار اولین رمانش "گیتی" به شهرت و اعتباری غیرمنتظره می‌رسد؛ شهرتی که زندگی خانوادگی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

دانیال حکیمی، سامیه لک، ستاره اسکندری، هوشنگ توکلی، پولاد کیمیایی، فریده سپاه منصور، مائده طهماسبی، آشا محرابی، مهسا کرامتی، شیوا خنیاگر، مهناز انصاریان، فریدون محرابی، علی کاظمی، نیلوفر محمودی، هایده حائری و ناصر طهماسب در این مجموعه به ایفای نقش می‌پردازند.

این مجموعه به دلیل اولین حضور جیرانی؛ کارگردان سینما در عرصه تلویزیون مورد توجهی خاص قرار گرفت. تولید بخش اعظم مجموعه در ترکیه، اولین حضور تلویزیونی پولاد کیمیایی، ... و فهرستی بلندبالا از اولین‌هایی که با ساخت این مجموعه شکل گرفته، از دیگر مواردی هستند که "مرگ تدریجی ..." را مهم و مورد توجه قرار دادند.

روایت به شدت عاشقانه فیلم که با حفظ فاصله توانسته از زیر تیغ ممیزی عبور کند، پرداختن به اعتیاد یک شخصیت زن به الکل، نقش‌آفرینی تأثیرگذار ستاره اسکندری برای اولین بار در یک نقش منفی و البته وفور تدوین‌های موازی از وجوه خاص این هستند که در ذهن می‌ماند.

ضمن اشاره به این نکته که جیرانی در این مجموعه با انتخاب قهرمان خود از یک قشر خاص و پرداختن به مسائل و روابط خاص آنها نه تنها فاصله خود را با مخاطب عام حفظ کرده بلکه با ارجاع ندادن به روند و مناسبات رئال جامعه در زندگی یک رمان‌نویس و ... به نوعی فاصله‌ای عمیق با مخاطب خاص هم پیدا کرده است.

"بزرگمرد کوچک" به کارگردانی مسعود رسام و تهیه‌کنندگی سعید پورفرج از امروز یکشنبه 16 تیرماه روزهای فرد ساعت 11 به روی آنتن می‌رود. این مجموعه که محصول مشترک گروه کودک و نوجوان شبکه دو و مرکز صباست، در 20 قسمت 30 دقیقه‌ای ساخته شده و زندگی نوجوانی کنجکاو را به تصویر می‌کشد که برای پیدا کردن جواب سئوال‌هایش به دوران های مختلف تاریخ سر می‌کشد.

رامبد جوان، لاله صبوری، بهروز بقائی، شهربانو موسوی، احمدرضا اسعدی، ندا مقصودی، فریبا نادری، عزیز مالکی، بیژن سیفان، ایرج ملکی، هادی اتابکی، مهدی طنابچی، رضا سعادت و بهرام محمدی پور از بازیگران بزرگسال و محمد شادانی، آرین فشنگچی، ابراهیم زارعی، نوید دهدشتی، امیررضا نیکخواه بهرامی و پارسا قاسمی بازیگران خردسال "بزرگمرد کوچک" هستند.

"آینه‌های نشکن" با نام قبلی "فتانه" به کارگردانی جواد اردکادنی و تهیه‌کنندگی حمید آخوندی و رضا جلالی در نوبت پخش قرار دارد و تیزر این مجموعه در حال پخش است. این مجموعه بعد از پایان مجموعه خارجی "الماس نتراشیده" جمعه‌ها ساعت 15/21 روی آنتن می‌رود. "آینه‌های نشکن" از تولیدات گروه تاریخ و مناسبت‌های شبکه دو و در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای آماده شده است.

این مجموعه با محور قرار دادن موضوع انرژی اتمی و تحقیقات هسته‌ای ایران به ماجراهایی در آستانه سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران می‌پردازد که یک شبکه جاسوسی می‌کوشد با نفوذ به یکی از مراکز تحقیقات هسته‌ای، با انتقال آلودگی اتمی دلایل کافی برای متهم کردن ایران به خروج از مسیر صلح‌آمیز هسته‌ای فراهم کند.

صبا کمالی، آزیتا حاجیان، سعید نیکپور، ثریا قاسمی، علی قربانزاده، جمشید شاه‌محمدی، قاسم زارع، مجید مشیری، سعید داخ، مهدی صبایی و عاطفه رضوی از بازیگران مجموعه "آینه‌های نشکن" هستند. بخش‌هایی از این مجموعه در تهران و بخش‌هایی دیگر در دبی تصویربرداری شده است.





ترانه مادری

شبکه سه:

این شبکه تابستان را با پخش یک مجموعه درام جدید، ادامه پخش یک مجموعه تاریخ معاصر از پاییز سال گذشته، اتمام یک مجموعه بهاری و پیگیری یک مجموعه پلیسی از فصل بهار پیگیری می‌کند. ضمن اشاره به این نکته که مجموعه جدید این شبکه از شنبه 15 تیرماه به شیوه هر شبی آغاز به کار کرده است.



"روزگار قریب" به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی کیانوش عیاری در 32 قسمت 60 دقیقه‌ای از دوشنبه 12 آذرماه 86 ساعت 30/20 آغاز به کار کرد و هنوز هم ادامه دارد. این مجموعه داستان زندگی دکتر محمد قریب؛ بنیانگذار پزشکی نوین کودکان در ایران را روایت می‌کند که بر بستری از وقایع مستند و دراماتیزه شده قرار گرفته است.

مهدی و ناصر هاشمی، مهران رجبی، رضا بابک، رضا فیاضی، مهدی صبایی، آفرین عبیسی، مریم کاویانی، بهاره افشاری و شهاب کسرایی برخی از بازیگران پر تعداد این مجموعه هستند که نزدیک به شش سال تولیدش زمان برده است. این مجموعه با توجه به زاویه دید و اهمیتی که عیاری در مجموعه کارهایش برای جزئیات و واقعی کردن روال زندگی نمایشی قائل است،‌ توانست اقشار مختلف مخاطبان را جذب کند.

هر چند در این مجموعه رویکرد به شخصیتی به ظاهر غیر دراماتیک و در عین حال جذابیت بخشیدن به روند پیشرفت زندگی او از امتیازاتی است که توانست با توجه به پخش همزمان، ارزش‌های "روزگار قریب" را ورای "شهریار" برجسته کرده و یک مقایسه تحلیلی در ذهن مخاطب پیگیر ایجاد کند.

"روزگار قریب" در حال حاضر با گذر از مقاطع کودکی و جوانی دکتر قریب، میانسالی او و برجسته شدن دغدغه‌های سیاسی و روشنفکرانه او را دنبال می‌کند و همچنان در آمارگیری‌های هفتگی سازمان بیشترین مخاطب را از میان مجموعه‌های تلویزیونی به خود اختصاص داده است.

"کارآگاهان" به نویسندگی مسعود بهبهانی‌نیا، کارگردانی حمید لبخنده و تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام در 18 قسمت 45 دقیقه‌ای از چهارشنبه 25 اردیبهشت آغاز به کار کرده است. داستان مجموعه درباره کارآگاهان آگاهی به سرپرستی سرگرد ثنایی است که مأموریت رسیدگی به پرونده‌های جرایم را در دستور کار دارند و گره‌گشایی از معمای پیچیده جرایم و کشف سرنخ‌های مهم در کنار آموزش‌های ضمن خدمت کارآگاهان جوان از وظایف مهم او و دستیارانش است.

مهدی هاشمی، اکبر زنجانپور، رضا خندان، کامران تفتی، زهره فکورصبور، شهروز ابراهیمی‌فر و مرحوم داود اسدی از بازیگران مجموعه "کارآگاهان" هستند که در هر قسمت یک پرونده واقعی را دستمایه کار خود قرار می‌دهد. این مجموعه با انتخاب مقطعی قبل از وقوع جرم به نوعی در جستجوی انگیزه‌های ارتکاب به قتل است و در عین حال روند پیگیری پرونده‌ها را از سوی این گروه از کارآگاهان آگاهی مورد توجه قرار می‌دهد.

اما ناملموس بودن مناسبات و روابط جاری بین افراد یک گروه کارآگاهی و چه بسا الگوبرداری از نمونه‌های خارجی، تسلط نداشتن لبخنده بر جنسی خاص از کارگردانی که یک کار پلیسی می‌طلبد (او مجموعه ‌ای ملودرام چون "در پناه تو"، "در قلب من" و "با من بمان" و فیلم سینمایی "آبی" را در کارنامه دارد) و بیش از هر چیز منفعل بودن کارآگاه و دستیارانش در شرایطی که پایان هر قسمت هم غافلگیری برای مخاطب ندارد، از جمله مواردی هستند که موجب شده مخاطب این مجموعه را جدی نگیرد.

"سایه‌ای در تاریکی" به کارگردانی سیدابراهیم جوادخانی و تهیه‌کنندگی ودود آقامحمدیان از شنبه 24 فروردین ساعت 15/20 روی آنتن رفت و آخرین قسمت آن 15 تیرماه پخش شد. این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش صدا و سیما مرکز اردبیل تهیه شد و به مشکلاتی مثل تاثیر مواد مخدر و قرص اکس در فروپاشی خانواده‌ها می‌پردخت.

"سایه‌ای در تاریکی" بر مبنای فیلمنامه نادر وحید ساخته شده و درباره دختر یک آدم متمول است که به دلیل شرایطی که پدرش ناآگاهانه برای او به وجود آورده در دام افرادی گرفتار می‌شود که سعی می‌کنند از موقعیت خانوادگی او به نفع خود استفاده کنند. مجید مشیری، شهرام عبدلی، افسانه ناصری، بهار ارجمند، ناصر رهنماآذر، بهرام پوردنیا، شهنام شهابی، فرشید سلامت و امیرکاوه آهنجان از بازیگران این مجموعه بودند که نتوانست در مدت زمان پخش مورد توجهی ویژه قرار بگیرد.

"ترانه مادری" به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده از 15 تیرماه ساعت 23 به پخش هر شبی رسید. این مجموعه روتین در 50 قسمت 35 دقیقه‌ای از 20 اردیبهشت کلید خورد. مسعود بهبهانی‌نیا سرپرست نویسندگان و علی‌اکبر بابالو، زهرا پارسافر و محمدرضا خالقی‌زاده نویسندگان این پروژه هستند.

هما روستا، دانیال حکیمی، فاطمه گودرزی، حمیرا ریاضی، مینا لاکانی و امیر دژاکام از بازیگران "ترانه مادری" هستند که روایتگر زندگی خواهر و برادری به نام‌ فرخ و فرخنده است که مشکلات بسیاری در روابط‌ شان دارد و این باعث دوری آنها از هم و مهاجرت فرخنده می‌شود. تا اینکه بعد از قبولی پویا پسر فرخنده در یکی از دانشگاههای تهران او به تهران برمی‌گردد.

شبکه چهار:

این شبکه تابستان را همچون دیگر فصل‌ها با تکرار پخش مجموعه "روزگار قریب" در روزهای جمعه پیگیری می‌کند.





عملیات 125

شبکه تهران:

"خط شکن" به نویسندگی سعید دولتخانی، کارگردانی مسعود تکاور و تهیه‌کنندگی سعید منتظرالمهدی در 13 قسمت از اوایل اردیبهشت جمعه‌ها روی آنتن رفت. رضا رویگری، حامد کمیلی، یوسف تیموری، محمود مقامی،‌ مریم کاویانی، آناهیتا همتی، مرحوم داود اسدی، فلور نظری، مهدی امینی‌خواه، شهرام عبدلی، سعید علیجانی، سپند امیرسلیمانی، امید آهنگر، امیر حشمت‌زاده، صفر کشکولی، سپیده ذاکری، مریم سلطانی از بازیگران این مجموعه هستند.

"خط شکن" به سفارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیروی مقاومت بسیج با مضمونی اجتماعی ساخته شده و از همان قسمت‌های آغازین نشان داد که مخاطب نباید انتظار تماشای یک مجموعه قوی را داشته باشد. از حاشیه‌های جالب این مجموعه ضعیف آنکه نویسنده در یادداشتی رسانه‌ای به تغییر و خدشه‌دار شدن فیلمنامه‌اش اعتراض کرد که با واکنش مشابه کارگردان مواجه شد و در نهایت نامه‌نگاری‌های او با مسئولان سازمان موجب شد نامش از تیتراژ حذف شود.

کمی بعد هم کارگردان مجموعه که بر تدوین کار نظارت داشت از سوی تهیه‌کننده کنار گذاشته شد تا به این ترتیب تکاور هم از خود سلب مسئولیت کرده و همه چیز را به گردن تهیه‌کننده کار بیندازد که یک تنه بار این مجموعه ضعیف را بر دوش کشید!

"عملیات 125" به نویسندگی و کارگردانی بهروز افخمی از جمعه 31 خرداد ساعت 23 آغاز به کار کرد. داستان مجموعه که در هر اپیزود یک قصه را دنبال می‌کند، درباره پنج جوان است که تلاش می‌‌کنند وارد آتش‌نشانی شوند. آنها هر کدام زندگی و مشغله خاص خود را دارند؛ یکی سرباز است، یکی دانشجو، یکی وضع مالی خوبی دارد و ... که سعی می‌کنند به عنوان آتش‌نشان مشغول خدمت شوند.

انتخاب کارگردان دوم این مجموعه مدتی درگیر حاشیه‌سازی بود و پس از منوچهر هادی بالاخره این پست به عهده راما قویدل قرار گرفت. در مجموعه "عملیات 125" عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، سیامک احصایی، محمد فیلی، کاوه سماکباشی، مهران رجبی، مجتبی رجبی، اکرم محمدی، فلور نظری، مارال فرجاد و کاوه خداشناس ایفای نقش می‌کنند.

مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" با حضور مشاور عالی شهردار تهران، مدیرعامل سازمان آتش نشانی تهران، مدیر شبکه تهران، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران، یکی از اعضاء شورای شهر تهران 12 بهمن در ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران کلید خورد.