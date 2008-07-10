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۲۰ تیر ۱۳۸۷، ۱۲:۵۸

نخستین بار در تاریخ شنا ایران/

محمد علیرضایی به المپیک راه یافت / جا به جایی رکورد ملی

محمد علیرضایی به المپیک راه یافت / جا به جایی رکورد ملی

محمد علیرضایی شناگر 22 ساله کشورمان برای نخستین بار در تاریخ شنای ایران به رکورد ورودی بازی های المپیک دست یافت.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضایی صبح امروز در آخرین مرحله مسابقات ورودی المپیک و در مرحله مقدماتی این رقابت ها که در شهر دوبرونیک کرواسی جریان دارد ، موفق شد در ماده 100 متر قورباغه با ثبت زمان (3/03/1 دقیقه ) ضمن کسب رکورد ورودی بازی های المپیک( 72/03/1 دقیقه)، 89 صدم ثانیه رکورد ملی این ماده که دراختیار خودش بود را بهبود بخشد.

علیرضایی عصر امروز در مرحله نیمه نهایی و نهایی این ماده با حریفان جهانی خود به رقابت خواهد پرداخت.

 به این ترتیب علیرضایی با کسب این رکورد به عنوان نخستین شناگر ایرانی موفق شد به بازی های المپیک پکن راه یابد .

مسابقات اوپن کرواسی از امروز 20 تیرماه آغاز شده است و تا 23 تیرماه ادامه خواهد داشت .

کد مطلب 714110

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