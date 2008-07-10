محمد علیرضایی به المپیک راه یافت / جا به جایی رکورد ملی

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضایی صبح امروز در آخرین مرحله مسابقات ورودی المپیک و در مرحله مقدماتی این رقابت ها که در شهر دوبرونیک کرواسی جریان دارد ، موفق شد در ماده 100 متر قورباغه با ثبت زمان (3/03/1 دقیقه ) ضمن کسب رکورد ورودی بازی های المپیک( 72/03/1 دقیقه)، 89 صدم ثانیه رکورد ملی این ماده که دراختیار خودش بود را بهبود بخشد.



علیرضایی عصر امروز در مرحله نیمه نهایی و نهایی این ماده با حریفان جهانی خود به رقابت خواهد پرداخت.

به این ترتیب علیرضایی با کسب این رکورد به عنوان نخستین شناگر ایرانی موفق شد به بازی های المپیک پکن راه یابد .

مسابقات اوپن کرواسی از امروز 20 تیرماه آغاز شده است و تا 23 تیرماه ادامه خواهد داشت .