هرگونه تعدی و حمله آمریکا به پاکستان با جهاد ملت روبرو خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر از کراچی ، "حمید گل" در مصاحبه با با روزنامه اردوزبان امت چاپ کراچی گفت: نیروهای ائتلافی حاضر در افغانستان در مرز با پاکستان جمع شده و به دنبال بهانه برای ورود به پاکستان هستند. آنها قصد دارند بر مناطق قبایلی پاکستان به خصوص وزیرستان مسلط شوند که در اینصورت، حمله آمریکا ، احساس ملی گرائی را در ملت برخواهد انگیخت .

وی افزود: نیروهای تازه نفس آمریکایی نیز وارد افغانستان و بویژه منطقه اسد آباد شده اند و آنها برای حمله به مناطق دیر و باجور اعزام گردیده اند .

حمید گل گفت: بوش از مسلمانان می ترسد و مسلمانان را تروریست می خواند . کاندولیزا رایس تئوری حمله پیشگیرانه داد که یک تئوری احمقانه است. اگر این تئوری مناسب است ، پاکستان نیز حق حمله پیشگیرانه به افغانستان و هند دارد و ایران نیز حق حمله پیشگیرانه بر اسرائیلرا دارد. چرا که تهدیدهای نیروهای ائتلافی و رئیس جمهور افغانستان علیه پاکستان مترادف با جنگ علیه این کشور است و اسرائیل هم آشکارا ایران را تهدید به حمله می کند . این تئوری غلط ، جهان ما را به میدان جنگ تبدیل کرده است .

"آمریکا از اندیشه های اسلامی می ترسد و لذا به اندیشه های ما و ارزش های اسلامی حمله کرد و بین ما گروههای افراطی را گذاشت که به ما درس تمرد دهند."

رئیس سابق سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان (ISI) ادامه داد: آمریکا با توانائی هسته ای پاکستان مخالف است و لذا این کشور به برنامه اتمی پاکستان و دکتر عبدالقدیر خان حمله کرد . دکتر قدیر برای ما قهرمان ملی است ولی در چشم های حکمرانان بی وجدان ما مجرم . اگر قدرتمند ساختن دفاع کشور جرم است کل ارتش پاکستان و کل ملت پاکستان مجرم است و به همین دلیل تاکید می کنم که رئیس جمهور که طبق دستورکار آمریکا دفاع از کشور را جرم ارزیابی کرد، باید مورد استیضاح قرار گیرد .

وی گفت: آمریکا می خواهد ما را به زیر سلطه خود کشانده چرا که هند قرارداد استراتژیک با آمریکا و اسرائیل دارد .

حمید گل افزود: این وضعیت فرصت مناسب حمله به ما را برای آمریکا فراهم می کند . ولی ملت پاکستان توانائی عجیب و غریبی دارد . ملتی که در 2005 عدم وحدت را از خود نشان می داد در هنگام زلزله متحد شد و چنان فداکاری را از خود نشان داد که دشمن به لرزه درآمد . سپس در تاریخ 18 فوریه در برابر آمریکا و حکمرانان متحد شد و هزاران تن از مردم با شرکت در راهپیمائی وحدت را از خود نشان دادند . ملت پاکستان متحد است ولی حکمرانان وحدت ندارند . ترسو هستند. ولی ملت از کسی نمی ترسد . اگر آمریکا به پاکستان حمله کند ، این کشور پس از افغانستان در پاکستان نیز با جهاد مسلمانان مواجه خواهد شد . ملت پاکستان در برابر دخالت آمریکا به جهاد مبادرت خواهد نمود و جلوگیری از این جهاد نه تنها برای آمریکا بلکه برای حکمرانان پاکستان نیز امکان پذیر نخواهد بود