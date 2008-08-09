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۱۹ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۳

شمار جان باختگان سیل ماکو به چهار نفر رسید

ارومیه - خبرگزاری مهر: ظهر امروز یکی از دو مصدومین بدحال پنج شنبه شب سیل ماکو که به دلیل شدت جراحات وارده به ارومیه منتقل شده بود در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه درگذشت.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بر اثر بارش شدید باران، تگرگ و طوفان و جریان سیل که عصر پنجشنبه در شهر ماکو روی داد، چهار نفر شامل دو کودک و یک زن و یک مرد جان خود را از دست دادند و 80 نفر مجروح شده اند، غالب مجروحین سرپایی معالجه و از بیمارستان مرخص شده اند.

همچنین در اثر این حادثه 300 خانه در بافت قدیمی این شهر بین 10 تا 100 درصد تخریب شدند.

همچین بنا بر اعلام فرماندار چالدران، چالدران بعد از ماکو بیشترین خسارت سیل را تحمل کرد.

محرم رضایی در گفتگو با خبرنگارخبرنگار مهر گفت: چالدران در حالی به کمک شهرستان سیل زده ماکو شتافت که میزان خسارت طوفان، تگرگ و بارندگی و سیل عصر پنجشنبه در شهرستان چالدران نیز قابل توجه بود.

وی افزود: ابنیه، منازل و اراضی کشاورزان روستاهای دلیک داش، نبی کندی، خضرلو، دلیک وردی، شادلو و عرب دیزج در این حادثه آسیب دیده اند.

کد مطلب 729835

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