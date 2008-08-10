دیدار وزرای علوم ایران و الجزایر / ایجاد کرسی زبان فارسی در دانشگاههای الجزایر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و دکتر رشید حراوبیه وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی الجزایر ظهر امروز در محل وزارت علوم کشورمان دیدار و گفتگو کردند.

دکتر صاحبقدم لطفی معاون آموزشی وزیر علوم، ارسلان قربانی قائم مقام وزیر علوم در روابط بین الملل، دکتر حسن مسلمی نائینی قائم مقام معاون دانشجویی وزیر علوم، دکتر رضا عامری مدیرکل ارزیابی و نظارت و جذب اعضای هیئت علمی دانشگاهها وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را در مذاکره با طرف الجزایری همراهی می کردند.

دکتر محمد مهدی زاهدی امروز در این دیدار گفت: توافقنامه ای در چند سال گذشته میان وزرای آموزش عالی دو کشور امضا شده بود که بندهای این توافق نامه اجرایی نشده و خوب پیش نرفته است بنابراین باید تلاش شود تا تفاهم نامه از مرحله روی کاغذ بودن به مرحله اجرایی برسد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در فناوریهایی نظیر نانو تکنولوژی و فناوری هسته ای و علومی مانند ریاضی، شیمی و مهندسی شیمی و برخی رشته های پزشکی حرف اول منطقه را می زند، گفت: موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه علم و فناوری متعلق به جهان اسلام و بشریت است. جهان اسلام توان بالقوه علمی بسیار زیادی دارد اما متاسفانه از این توان بالقوه استفاده خوب نشده است.

وی تاکید کرد: اقتدار علمی جهان اسلام را به عنوان اقتدار مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی و ... جهان اسلام می دانیم و مطمئن هستیم که اگر به آن اقتدار علمی برسیم کمتر کشورهای استکباری می توانند بر ما زورگویی کنند یا مسائلی را تحمیل کنند.

وزیر علوم خواستار فراهم شدن زمینه راه اندازی کرسیهای زبان فارسی در دانشگاههای الجزایر شد و در خصوص تفاهم نامه وزرای علوم دو کشور ایران و الجزایر نیز گفت: سعی می شود کمیته اجرایی قوی برای پیگیری روابط علمی دو کشور معرفی شود. جمهوری اسلامی ایران علاقه زیادی به گسترش روابط با کشور برادر "الجزایر" دارد.

به گزارش مهر، دکتر رشید حراوبیه نیز در این دیدار گفت: الجزایر اعتقاد دارد که روابطش با کشور دوست مانند جمهوری اسلامی ایران یک همکاری استراتژیک، برادرانه و بسیار مهم برای دو کشور است.

وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی الجزایر ادامه داد: قدمهای مثبتی که از سوی جمهوری اسلامی ایران به سوی جلو و ترقی برداشته شده است متعلق به جهان اسلام است و موفقیت ایران را به منزله موفقیت کلیه کشورهای اسلامی تلقی می کنیم.

وی افزود: ایران و الجزایر از امکانات علمی بالقوه خوبی برخوردارند و موضوعات مورد تحقیق دانشمندانمان نزدیکی زیادی دارند بنابراین یک همکاری علمی نزدیک بین دو کشور ثمربخش است.

به گفته وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی الجزایر در این کشور یک میلیون و 200 هزار دانشجو، 32 هزار استاد، 15 هزار استاد محقق و 3 هزار نفر که صرفا محقق اند فعال هستند و این کشور در حال حاضر 61 نهاد آموزش عالی دارد که کلیه رشته ها و تحقیقات مربوط به آنها را پوشش می دهد و تمامی دانشگاههای موجود در الجزایر دولتی هستند.

دکتر رشید حراوبیه با یادآوری ضرورت ایجاد شبکه های علمی بین کشورهای اسلامی گفت: دو کشور می توانند در زمینه های اولویت دار مانند نانوتکنولوژی و فناوری نوین در عرصه اطلاعات و مدیریت همکاری کنند. همچنین در زمینه راه اندازی کرسی زبان فارسی در دانشگاه الجزایر فعالیت خوبی صورت گرفته و در انتظار اساتید مجرب ایران هستیم.