به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در دیدار دوجانبه وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با وزیر آموزش عالی و علم لهستان، بر لزوم توسعه همکاریهای علمی، تحقیقاتی و فناورانه میان دو کشور تأکید شد.
در این دیدار طرفین با استناد به ارتباطات فرهنگی دیرینه خود، خواستار احیای تفاهمنامه همکاریهای علمی شدند و بهمنظور تسریع در این روند، مقرر شد که همکاریهای لازم بین معاونت بینالملل وزارت علوم لهستان و مرکز همکاریهای علمی بینالمللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران انجام گیرد.
همچنین در این دیدار، وزرای دو کشور از یکدیگر برای بازدید از دانشگاهها و دستاوردهای علمی کشور خود دعوت کردند.
گفتنی است دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران، در رأس هیئتی بلندپایه به ژاپن سفر کرده است تا در اجلاس STS که از ۵ تا ۷ اکتبر ۲۰۲۵ (۱۳ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴) در شهر کیوتو برگزار میشود، شرکت کند.
