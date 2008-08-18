مایرز به گروه بازیگران فیلم جدید تارانتینو اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد مایک مایرز در فیلم جدید کوئنتین تارانتینو نقش ژنرال اد فنچ یک فرمانده نظامی را دارد که برای از بین بردن رهبران نازی نقشهای طراحی کرده است.
فیلمنامه "لعنتی های بیآبرو" را خود تارانتینو نوشته و فیلمبرداری از 13 اکتبر (22 مهر) در آلمان آغاز میشود. براد پیت و الی راث نیز اخیرا قرارداد بازی در این فیلم را امضاء کردند و از دیگران بازیگرانی که احتمالا در این پروژه نقشآفرینی می کنند میتوان به سایمن پگ، ناتاشا کینسکی، دیوید کرامهولتس و بی. جی. نواک اشاره کرد.
"لعنتیهای بیآبرو" فیلمی به سبک "دوازده مرد خبیث" رابرت آلدریچ و روایتی روزآمد از یک فیلم کمدی ایتالیایی به همین نام به کارگردانی انزو جی. کاستلاری است که سال 1978 ساخته شد.
داستان در جنگ جهانی دوم روی میدهد و درباره گروهی سرباز خلافکار است که قرار است اعدام شوند، اما در نهایت برای به سرقت بردن یک موشک متعلق به آلمانیها در کنار نیروهای متفقین قرار میگیرند. بخش زیاد گفتگوهای فیلم "لعنتیهای بیآبرو" به زبان فرانسه و آلمانی است و از زیرنویس انگلیسی در آن استفاده میشود.
مایرز 45 ساله بازیگر مجموعه فیلمهای "آستین پوئرز" است و در سهگانه پرفروش "شرک" بجای شخصیت شرک حرف زد. او اخیرا فیلم ناموفق "گورو عشق" را روی پرده سینماها داشت. مایرز به تازگی در فهرست مجله فوربس با 55 میلیون دلار در کنار ادی مورفی به عنوان یکی از پردرآمدترین بازیگران هالیوود انتخاب شد.
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