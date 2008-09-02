تنها 12 درصد سرمایه گذاریهای ریسک پذیر کشور به نانوتکنولوژی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت نبی زاده صبح امروز در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تولیدات ملی فناوری نانو در دانشگاه تربیت مدرس افزود: این نمایشگاه با هدف معرفی محصولات صنایع و پژوهشگران فعال برتر در حوزه نانو افتتاح شده است.

وی اضافه کرد: این نمایشگاه به منظور ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه برگزار می شود که طی آن پژوهشگران با معرفی محصولات علمی خود به بخش صنعت کشور، زمینه تجاری سازی دستاوردها را فراهم می کنند.

دبیر اجرایی نمایشگاه با بیان اینکه این نمایشگاه تنها به عرضه محصولات تولید شده نمی پردازد، اضافه کرد: بررسی روند مدیریت فناوری نانو در کشور، بررسی تاثیرات فناوری نانو در اقتصاد کشور، ایجاد رقابت سالم میان صنعت و تولید کنندگان، ترویج فناوری نانو در جامعه و دانشگاه و بهینه سازی ارتباط صنعت و دانشگاه از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه است.