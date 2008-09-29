وجود 5 میلیون کارگر و کشاورز بی سواد در کشور

علی ابراهیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص فعالیت های صورت گرفته برای ایجاد تقاضا در سوادآموزی افزود: در تبصره 62 برنامه دوم توسعه عنوان شده بود که دولت هزینه تحصیل کودکان کار را بپردازد که با بررسی هایی که دولت انجام داد، متوجه شد که این امر به اعتبار بسیار زیادی نیاز دارد و به همین خاطر عنوان کرد که اگر این کودکان بی سواد بمانند بهتر از این است که وارد سواد آموزی شوند.

وی با بیان اینکه تقاضای اجتماعی برای سواد آموزی وجود ندارد، تصریح کرد: این یک معضل اجتماعی و فرهنگی است و بخش های مختلف باید برنامه ای از خود ارائه دهند تا تقاضای اجتماعی به وجود آید.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه چرا در اول انقلاب که سطح فرهنگی و طبقاتی مردم پایین تر از الان بود تمایل بیشتری به سوادآموزی وجود داشت، گفت: در آن زمان اولویت مردم همین مسایل بود ولی حالا مردم محاسبه گر شدند و اقتصادی فکرمی کنند و این اعتقاد در بین آنها وجود دارد که کسی که به سمت یادگیری می آید فرصت کار کردن را از دست می دهد و از درآمدزایی فاصله می گیرد.

ابراهیمیان کمبود منابع مالی و محدودیت در منابع انسانی را از مشکلات سواد آموزی عنوان کرد و افزود: عدم تقاضای اجتماعی و ورود بی سوادی را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.

بی سوادی کشور ریشه در عوامل اقتصادی دارد

ابراهیمیان با بیان اینکه نهضت سواد آموزی وظیفه فرهنگ سازی در امر تعلیم و تربیت را ندارد و این مسئله به بخش های بیرونی برمی گردد، افزود: ریشه بازماندگی از تحصیل به عوامل مختلفی بستگی دارد که یکی از آنها کار کودکان است و آموزش و پرورش نمی تواند جلوی چنین معضلاتی را بگیرد چراکه این مسائل ریشه در عوامل اقتصادی جامعه دارد.

وی ادامه داد: به طور مثال علت بی سوادی در سیستان و بلوچستان تعداد زیاد افراد بازمانده از تحصیل و عدم وجود فضاهای آموزشی به تعداد کافی و در بعضی از موارد مقابله والدین با تحصیل فرزندانشان است که این مسئله به فرهنگ سازی احتیاج دارد که آموزش و پرورش تنها در این زمینه مسئول نیست.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش نمی تواند فردی را به اجبار به مدرسه بیاورد اظهار داشت: آموزش و پرورش وظیفه دارد که افرادی را که برای تحصیلات به مدارس مراجعه می کنند تحت پوشش تحصیلی قرار دهد و در زمینه فرهنگ سازی باید در جای دیگری همچون وزارت ارشاد فکر شود و قوانینی طراحی شود که این مسئله را حل کند.

ابراهیمیان با اشاره به اینکه سازمان نهضت سوادآموزی تنها وظیفه پوشش تحصیلی را دارد و به افراد علاقه مند خدمات آموزشی ارائه می دهد ، تصریح کرد: ما چه کاری برای افراد بی سوادی که به نهضت مراجعه نمی کنند، می توانیم انجام دهیم وقتی چنین مسئولیتی برای ما تعریف نشده است.

باسوادی مردم در استانهای محروم در اولویت برنامه های مسئولان قرار ندارد

وی در خصوص فعالیت سایر نهادهای دولتی همچون استانداری و فرمانداری در استانهایی که میزان بی سوادی در آنها بالا است، اظهار داشت: در بسیاری از استانها مشکلات خود را با فرمانداری مطرح کرده ایم ولی آنها عنوان می کنند که این مسئله در والویت فعالیت های ما نیست و از طرفی قوانین در این خصوص هیچ اجباری برای آنها لحاظ نکرده است.

معاون آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون نهضت سوادآموزی مشکلات قانونی خود را با مراجع قانونی عنوان کرده است، اظهار داشت: ما خلاء قانونی را عنوان و انواع برنامه های خود را ارائه کرده ایم ولی اجبار را نمی پذیرند و می گویند گروه مخاطب سوادآموزی افراد مستضعف هستند و با اجباری کردن سواد آموزی در حق آنها اجحاف می شود.

عدم تدبیر مسئولان برای 5 میلیون بی سواد در وزارت کار و جهاد کشاورزی

وی از عدم همکاری بخش های مختلف نظام در ریشه کن کردن بی سوادی انتقاد کرد و اظهار داشت: به طورمثال حدود دو میلیون بی سواد در بین کشاورزان کل کشور وجود دارد که وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی این قشر زحمت کش تاکنون برنامه ای برای سوادآموزی آنها ارائه نکرده و این در حالی که است که در کشورهای پیشرفته دنیا همچون اندونزی به غیر از بخش های آموزشی ، سازمان های تخصصی نیز برنامه ریزی کرده و در امر آموزش نیروهای خود فعالیت دارند و در واقع یک همکاری میان بخشی در این زمینه وجود دارد.

معاون آموزشی نهضت سواد آموزی ضمن انتقاد از اینکه قریب به 3 میلیون نفر از بی سوادان کشورمان را کارگران تشکیل می دهند، گفت: وزارت کار تاکنون چقدر بابت باسوادی کارگران هزینه کرده است و چه فعالیتی در این زمینه از خود نشان داده است.

ابراهیمیان همکاری سازمان ها و وزارتخانه های کشورمان را در امر تعلیم و تربیت در حد اطلاع رسانی دانست و اظهار داشت: مثلا محیط زیست درباره نگهداری جنگل ها مطالبی را نوشته است ولی اصلا حاضر به همکاری نیستند و یا جهادکشاورزی تنها چند کتاب درمورد محصولات، شیر، دام و ...ارائه کرده اند و خیلی از کشاورزان بی سواد و کم سواد هستند.

حضور 10 میلیون کم سواد در کل کشور

وی با اشاره به اینکه افرادی که تحصیلاتشان پایین تر از پنجم ابتدایی است بالغ بر 10 میلیون نفر در کشور هستند ، افزود: اگر کم سوادان هم به بی سوادان اضافه کنیم حدود 20 میلیون نفر مشمول برنامه های سواد آموزی قرار می گیرند.

معاون آموزشی نهضت سوادآموزی خواهان تحلیل علت های عدم پیشرفت سوادآموزی در کشورمان شد و تاکید کرد: همانطور که شاخص هایی را که باعث پیشرفت می شود باید تحلیل کرد عوامل عدم پیشرفت را هم باید بررسی کرد.