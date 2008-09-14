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۲۴ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

برنامه دفاعی پنتاگون برای رئیس جمهور آینده آمریکا

برنامه دفاعی پنتاگون برای رئیس جمهور آینده آمریکا

مقامهای پنتاگون ( وزارت دفاع آمریکا) در حال تنظیم پیش نویس برنامه کامل بودجه دفاعی سال 2010 برای رئیس جمهور آینده کشورشان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمی تایمز، این پیش نویس در حالی تنظیم می شود که تغییر آینده در دولت آمریکا احتمالا اولویتهای دفاعی آن را تغییر خواهد داد.

مقامهای پنتاگون و دولت بوش پیشتر در سال جاری درباره این مسئله بحث می کردند که آیا برنامه کامل نظامی شش ساله را به رئیس جمهور آینده تحویل دهند یا یک برنامه جزئی و ناتمام را تهیه کنند که به دولت جدید این اجازه را می دهد تا دیدگاه خود را در آن وارد کند.

" لورن تامسون" یکی از شخصیتهای آمریکایی گفت:" تنظیم یک برنامه کامل باید انجام شود، زیرا کار انتصاب اعضا و کارمندان دولت جدید به شکل مناسبی انجام نخواهد شد و از این رو آنها برای تدوین یک بودجه مالی برای سال 2010 آمادگی ندارند."

کد مطلب 749076

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