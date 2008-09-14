برنامه دفاعی پنتاگون برای رئیس جمهور آینده آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آرمی تایمز، این پیش نویس در حالی تنظیم می شود که تغییر آینده در دولت آمریکا احتمالا اولویتهای دفاعی آن را تغییر خواهد داد.

مقامهای پنتاگون و دولت بوش پیشتر در سال جاری درباره این مسئله بحث می کردند که آیا برنامه کامل نظامی شش ساله را به رئیس جمهور آینده تحویل دهند یا یک برنامه جزئی و ناتمام را تهیه کنند که به دولت جدید این اجازه را می دهد تا دیدگاه خود را در آن وارد کند.

" لورن تامسون" یکی از شخصیتهای آمریکایی گفت:" تنظیم یک برنامه کامل باید انجام شود، زیرا کار انتصاب اعضا و کارمندان دولت جدید به شکل مناسبی انجام نخواهد شد و از این رو آنها برای تدوین یک بودجه مالی برای سال 2010 آمادگی ندارند."

